Как не надо лечить ОРВИ: семейный врач вдребезги разнесла популярные методы
Острые респираторные вирусные инфекции, они же ОРВИ, многие привыкли лечить "проверенными" народными способами: парить ноги, капать в нос алоэ, лук и другую гадость, или принимать антибиотики "для профилактики".
Но такие способы не только не работают, а могут еще и навредить, уверена семейный врач Алина Волковская.
Какие методы от ОРВИ не работают, не работали и не будут работать?
- Оксолиновая мазь, вазелин в нос, чтобы не заболеть
Они, напротив, улучшают условия для проникновения вирусов в организм, из-за нарушения движения ресничек и пересушивания слизистой носа, являющихся "входными воротами" для вирусной инфекции.
- Сок алоэ лука, чеснок от насморка
Насморк не вылечит, а ожог слизистой носа сделает.
- Полоскать горло фурацилином, раствором йода, перекисью водорода.
Вирусы живут в клетке, поэтому все "народные полоскалки" только нарушают собственную микрофлору ротовой полости и никак на них не влияют.
- Ингаляции над кастрюлей с картофелем и отваром трав
Могут спровоцировать ожог дыхательных путей и не только, вызвать отек и ухудшить состояние.
- Натирание грудной клетки мазями, водкой, горчичники, компрессы с картофелем
Эфирные масла, пары спирта могут спровоцировать ларингоспазм.
Спирт – это дополнительная интоксикация для организма, для детей – может быть смертельной.
Горчичники и картофель могут вызвать ожог.
- Парение ног
Никакого эффекта, это отвлекающая терапия, которая может привести к ожогам.
- Укутаться, чтобы пропотеть, не открывать окна и не купаться
Главное – правильные параметры воздуха (температура 18-20 градусов, влажность 40-70%) и комфортная одежда.
- Не гулять, пока не поправишься
Если температура тела нормализовалась и на улице хорошая погода, можно идти на прогулку, если есть желание.
- Антибиотики на 3-й день температуры и для профилактики
Не профилактируют осложнения, не лечат ОРВИ, для их назначения есть четкие показания.
- Лучше переболеть, чем вакцинироваться от гриппа
Вакцинация бережет здоровье, защищая от тяжелых осложнений и значительно экономит деньги на лечение.
- Чудо-пилюли
Об анальгине, димедроле, аспирине (потому что могут вызвать тяжелые осложнения), но-шпе (бездействует, потому что нет показаний для снижения для снижения температуры) - стоит забыть.
А вот о парацетамоле и ибупрофене - запомнить.
Также мы писали, что врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппа.
Кроме того врач рассказал всю правду об "опустившемся кашле".