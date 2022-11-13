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Як не треба лікувати ГРВІ: сімейна лікарка вщент рознесла популярні методи

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Неділя 13 листопада 2022 14:22
Як не треба лікувати ГРВІ: сімейна лікарка вщент рознесла популярні методи Фото: Як не треба лікувати ГРВІ (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гострі респіраторні вірусні інфекції, вони ж ГРВІ, багато хто звик лікувати "перевіреними" народними способами: парити ноги, крапати в ніс алое, цибулю й іншу гидоту, або ж приймати антибіотики "для профілактики".

Але такі способи не тільки не працюють, а можуть ще й нашкодити, впевнена сімейна лікарка Аліна Волківська.

Які методи від ГРВІ не працюють, не працювали і не будуть працювати?

  • Оксолінова мазь, вазелін в ніс, щоб не захворіти

Вони, навпаки, покращують умови для проникнення вірусів до організму, через порушення руху війок та пересушування слизової оболонки носа, що є "вхідними воротами" для вірусної інфекції.

  • Сік алое цибулі, часник від нежитю

Нежить не вилікує, а опік слизової оболонки носа зробить.

  • Полоскати горло фурациліном, розчином йоду, перекисом водню

Віруси живуть в клітині, тому всі "народні полоскалки", тільки порушують власну мікрофлору ротової порожнини і ніяк на них не впливають.

  • Інгаляції над каструлею з картоплею та відваром трав

Можуть спровокувати опік дихальних шляхів і не тільки, викликати набряк та погіршити стан.

  • Натирання грудної клітки мазями, горілкою, гірчичники, компреси з картоплею

Ефірні масла, пари спирту можуть спровокувати ларингоспазм.

Спирт - це додаткова інтоксикація для організму, для дітей - може бути смертельною.

Гірчичники та картопля, можуть викликати опік.

  • Парення ніг

Ніякого ефекту, це відволікаюча терапія, яка може призвести до опіку.

  • Закутатися, щоб пропотіти, не відкривати вікна та не купатися

Головне - правильні параметри повітря (температура 18-20 градусів, вологість 40-70%) та комфортний одяг.

  • Не гуляти, поки не одужав

Якщо температура тіла нормалізувалася і на вулиці хороша погода, можна йти на прогулянку, якщо є бажання.

  • Антибіотики на 3 день температури та для профілактики

Не профілактують ускладнення, не лікують ГРВІ, для їх призначення є чіткі покази.

  • Краще перехворіти, ніж вакцинуватися від грипу

Вакцинація береже здоров'я, захищаючи від важких ускладнень та значно економить гроші на лікування.

  • Диво-пігулки

Про анальгін, димедрол, аспірин (бо можуть викликати важкі ускладнення), но-шпу (не діє, бо немає показів для зниження для зниження температури) - варто забути.

А от про парацетамол й ібупрофен - запам'ятати.

Також ми писали, що лікар назвала фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипу.

Крім того лікар розповів всю правду про "кашель, що опустився".

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