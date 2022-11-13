Як не треба лікувати ГРВІ: сімейна лікарка вщент рознесла популярні методи

Гострі респіраторні вірусні інфекції, вони ж ГРВІ, багато хто звик лікувати "перевіреними" народними способами: парити ноги, крапати в ніс алое, цибулю й іншу гидоту, або ж приймати антибіотики "для профілактики".

Але такі способи не тільки не працюють, а можуть ще й нашкодити, впевнена сімейна лікарка Аліна Волківська.

Які методи від ГРВІ не працюють, не працювали і не будуть працювати?

Оксолінова мазь, вазелін в ніс, щоб не захворіти

Вони, навпаки, покращують умови для проникнення вірусів до організму, через порушення руху війок та пересушування слизової оболонки носа, що є "вхідними воротами" для вірусної інфекції.

Сік алое цибулі, часник від нежитю

Нежить не вилікує, а опік слизової оболонки носа зробить.

Полоскати горло фурациліном, розчином йоду, перекисом водню

Віруси живуть в клітині, тому всі "народні полоскалки", тільки порушують власну мікрофлору ротової порожнини і ніяк на них не впливають.

Інгаляції над каструлею з картоплею та відваром трав

Можуть спровокувати опік дихальних шляхів і не тільки, викликати набряк та погіршити стан.

Натирання грудної клітки мазями, горілкою, гірчичники, компреси з картоплею

Ефірні масла, пари спирту можуть спровокувати ларингоспазм.

Спирт - це додаткова інтоксикація для організму, для дітей - може бути смертельною.

Гірчичники та картопля, можуть викликати опік.

Парення ніг

Ніякого ефекту, це відволікаюча терапія, яка може призвести до опіку.

Закутатися, щоб пропотіти, не відкривати вікна та не купатися

Головне - правильні параметри повітря (температура 18-20 градусів, вологість 40-70%) та комфортний одяг.

Не гуляти, поки не одужав

Якщо температура тіла нормалізувалася і на вулиці хороша погода, можна йти на прогулянку, якщо є бажання.

Антибіотики на 3 день температури та для профілактики

Не профілактують ускладнення, не лікують ГРВІ, для їх призначення є чіткі покази.

Краще перехворіти, ніж вакцинуватися від грипу

Вакцинація береже здоров'я, захищаючи від важких ускладнень та значно економить гроші на лікування.

Диво-пігулки

Про анальгін, димедрол, аспірин (бо можуть викликати важкі ускладнення), но-шпу (не діє, бо немає показів для зниження для зниження температури) - варто забути.

А от про парацетамол й ібупрофен - запам'ятати.