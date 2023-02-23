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Как это может быть? "Вечер памяти" Егора Летова в одесском клубе возмутил украинцев

Фото: Егор Летов (nationmagazine.ru)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе администрация клуба организовала вечер памяти Егора Летова с концертом-трибьютом "Гражданской обороны" и показом документального фильма о жизни и творчестве российского музыканта, который делал странные заявления о суверенитете Украины.

Проведение подобного мероприятия на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ возмутило украинскую общественность.

О ситуации сообщил продюсер и волонтер Александр Сердюк (Колмен) в своем Facebook.

Вечер памяти Егора Летова (настоящее имя Игорь Федорович Летов) устроили в одесском арт-клубе "Музей" в пятнадцатую годовщину смерти артиста 19 февраля, в минувшее воскресенье.

Организаторы, рекламируя мероприятие на странице заведения в сети утверждали, что со смертью лидера "ГрОб" в 2008 году "закончилась целая эпоха", и что Летов "своим творчеством изменил сознание многих людей".

Гостям на большом экране показывали документалку в Летове "Здорово и Вечно", после чего коллектив "Вредные Советы" дал концерт трибьют группы "Гражданская Оборона". Вход на мероприятие составлял 150 гривен.

Фото: скрин facebook.com/museumartclub

"То есть, год войны прошел не зря. Как это может быть? 2023 год. День памяти в честь россиянина, петь российские песни", - негодует Сердюк.

Также он призвал администрацию одесского клуба объяснить логику проведения такого действа.

Фото: скрин facebook.com/kolmen7

Реакция сети

Под публикацией афиши от клуба в соцсети и постом Сердюка посыпались гневные комментарии, в которых украинцы разделяли возмущение, указывали на неуместность подобного "вечера памяти" Летова.

Такая реакция, в частности, обусловлена тем, что рок-музыкант, являвшийся также участником национал-коммунистического движения, долгое время поддерживал российскую Национал-большевистскую партию ("лимоновцы"), озвучивал взгляды, которые расцениваются как имперские по сути.

Известный Летов также своими странными высказываниями об Украине, рассказывал мифы об "одном народе" и прочее.... то есть практически продвигал нарративы, аналогичные тем, что кремлевская пропаганда активно применяет против нашей страны, ведя захватническую войну.

Видео: Летов утверждал, что "страна одна, а придуманы какие-то Украины непонятные, России, а страна-то одна..."

Фото: скрин комментариев facebook.com/museumartclub

Ранее сообщалось, что в Полтаве подростки "разнесли" клуб под российскую попсу, после чего приезжала полиция, и вспыхнул скандал.

Напомним также, что в сентябре скандальная "дискотека" во время комендантского часа в Одессе завершилась донатами для ВСУ.

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