Як таке може бути? "Вечір пам'яті" Єгора Лєтова в одеському клубі обурив українців

Вечір пам'яті Єгора Лєтова (справжнє ім'я Ігор Федорович Лєтов) влаштували в одеському арт-клубі "Музей" у п'ятнадцяту річницю смерті артиста 19 лютого, минулої неділі.

Організатори, рекламуючи захід на сторінці закладу в мережі, стверджували, що зі смертю лідера "ГрОб" у 2008 році "закінчилася ціла епоха", і що Лєтов "своєю творчістю змінив свідомість багатьох людей".

Гостям на великому екрані показували документалку про Лєтова "Здорово и Вечно", після чого колектив "Вредные Советы" дав концерт триб'ют гурту "Громадянська Оборона". Вхід на захід становив 150 гривень.

Фото: скрін facebook.com/museumartclub

"Тобто рік війни пройшов не дарма. Як це може бути? 2023 рік. День пам'яті на честь росіянина, співати російських пісень", - обурюється Сердюк.

Також він закликав адміністрацію одеського клубу пояснити логіку проведення такого дійства.

Фото: скрін facebook.com/kolmen7

Реакція мережі

Під публікацією афіші від клубу в соцмережі та постом Сердюка посипалися гнівні коментарі, в яких українці розділяли обурення, вказували на недоречність подібного "вечора пам'яті" Лєтова.

Така реакція, зокрема, обумовлена тим, що рок-музикант, який був також учасником націонал-комуністичного руху, довгий час підтримував російську Націонал-більшовицьку партію ("лимонівці"), озвучував погляди, що розцінюються як імперські по суті.

Відомий Лєтов також своїми дивними висловлюваннями про Україну, розповідав міфи про "один народ" тощо... тобто практично просував наративи, аналогічні тим, що кремлівська пропаганда активно застосовує проти нашої країни, ведучи загарбницьку війну.

Відео: Лєтов стверджував, що "країна одна, а придумані якісь України незрозумілі, Росії, а країна одна..."

Фото: скрін коментарів facebook.com/museumartclub