Как таблетка "знает", где у человека болит: подробное объяснение

Как действуют таблетки

Таблетки - это химические соединения, оказывающие определенное действие на организм человека. Человек выпил таблетку, она попала в кровь и начинает действовать в разных частях организма.

"Таблетка не экстрасенс и она не способна понимать, где у вас болит", - говорится в сообщении.

Например, таблетка против боли может уменьшить чувство боли блокируя определенные сигналы болевых рецепторов мозга и ей безразлично, где у вас болит.

Если у человека начинает болеть голова или что-то другое, то поврежденные ткани производят "сигнальные" молекулы - простагладины. И болевые рецепторы посылают электрические импульсы через нервы. Сначала в спинной, а затем - в головной мозг.

Правила приема таблеток

Если не следовать инструкциям, прием лекарства может только навредить. Внимательно следуя указаниям в инструкции лекарства или рецепта, который выписал врач. Так вы можете избежать побочных эффектов и других негативных последствий.

В основные правила приема таблеток входит:

консультация с врачом

соблюдение графика приема лекарств

внимательно прочитать инструкцию

запивать лекарство нужно только водой

правильное хранение

Когда врач говорит нам принимать лекарства, например, 1 таблетку 2 раза в день, мы воспринимаем это как 2-кратный прием в течение 16-17 часов того времени, в течение которого мы не спим. Однако врачи же имеют в виду 24 часа.

Самые распространенные ошибки при приеме таблеток следующие:

неправильное хранение

использование просроченных лекарств

употребление таблеток горстями не по назначению

использование чая, кофе, сока, чтобы запить лекарства

распределение лекарств на части

неправильное сочетание лекарств и пищи

неправильная кратность приемки

Важно, что лекарство следует принимать регулярно, чтобы постоянно обеспечивать их эффективное количество в организме. Когда лекарство принимается как попало, не придерживаясь алгоритма, его уровень в крови может стать слишком низким, чтобы эффективно бороться с болезнью.

Это дает вирусу шанс мутировать и стать устойчивым к действию препарата. Как правильно принимать лекарство, какой интервал между приемом таблеток должен быть, а также точное время приема лекарства должен назначать только врач.