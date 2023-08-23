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Как таблетка "знает", где у человека болит: подробное объяснение

Как таблетки действуют на место боли (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы уменьшить головные боли, человек может принять таблетку. Однако мало кто задумывался, как лекарства "знают", где у человека болит.

Об этом сообщила провизор Анна Тарасенко в Instagarm.

Как действуют таблетки

Таблетки - это химические соединения, оказывающие определенное действие на организм человека. Человек выпил таблетку, она попала в кровь и начинает действовать в разных частях организма.

"Таблетка не экстрасенс и она не способна понимать, где у вас болит", - говорится в сообщении.

Например, таблетка против боли может уменьшить чувство боли блокируя определенные сигналы болевых рецепторов мозга и ей безразлично, где у вас болит.

Если у человека начинает болеть голова или что-то другое, то поврежденные ткани производят "сигнальные" молекулы - простагладины. И болевые рецепторы посылают электрические импульсы через нервы. Сначала в спинной, а затем - в головной мозг.

Правила приема таблеток

Если не следовать инструкциям, прием лекарства может только навредить. Внимательно следуя указаниям в инструкции лекарства или рецепта, который выписал врач. Так вы можете избежать побочных эффектов и других негативных последствий.

В основные правила приема таблеток входит:

  • консультация с врачом
  • соблюдение графика приема лекарств
  • внимательно прочитать инструкцию
  • запивать лекарство нужно только водой
  • правильное хранение

Когда врач говорит нам принимать лекарства, например, 1 таблетку 2 раза в день, мы воспринимаем это как 2-кратный прием в течение 16-17 часов того времени, в течение которого мы не спим. Однако врачи же имеют в виду 24 часа.

Самые распространенные ошибки при приеме таблеток следующие:

  • неправильное хранение
  • использование просроченных лекарств
  • употребление таблеток горстями не по назначению
  • использование чая, кофе, сока, чтобы запить лекарства
  • распределение лекарств на части
  • неправильное сочетание лекарств и пищи
  • неправильная кратность приемки

Важно, что лекарство следует принимать регулярно, чтобы постоянно обеспечивать их эффективное количество в организме. Когда лекарство принимается как попало, не придерживаясь алгоритма, его уровень в крови может стать слишком низким, чтобы эффективно бороться с болезнью.

Это дает вирусу шанс мутировать и стать устойчивым к действию препарата. Как правильно принимать лекарство, какой интервал между приемом таблеток должен быть, а также точное время приема лекарства должен назначать только врач.

 

Раньше мы сообщали, когда нужно употреблять успокаивающее лекарство и действительно ли оно помогает.

Также мы писали, почему нельзя делить таблетки и растирать в порошок.

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