Как таблетка "знает", где у человека болит: подробное объяснение

Чтобы уменьшить головные боли, человек может принять таблетку. Однако мало кто задумывался, как лекарства "знают", где у человека болит.
Об этом сообщила провизор Анна Тарасенко в Instagarm.
Таблетки - это химические соединения, оказывающие определенное действие на организм человека. Человек выпил таблетку, она попала в кровь и начинает действовать в разных частях организма.
"Таблетка не экстрасенс и она не способна понимать, где у вас болит", - говорится в сообщении.
Например, таблетка против боли может уменьшить чувство боли блокируя определенные сигналы болевых рецепторов мозга и ей безразлично, где у вас болит.
Если у человека начинает болеть голова или что-то другое, то поврежденные ткани производят "сигнальные" молекулы - простагладины. И болевые рецепторы посылают электрические импульсы через нервы. Сначала в спинной, а затем - в головной мозг.
Если не следовать инструкциям, прием лекарства может только навредить. Внимательно следуя указаниям в инструкции лекарства или рецепта, который выписал врач. Так вы можете избежать побочных эффектов и других негативных последствий.
В основные правила приема таблеток входит:
Когда врач говорит нам принимать лекарства, например, 1 таблетку 2 раза в день, мы воспринимаем это как 2-кратный прием в течение 16-17 часов того времени, в течение которого мы не спим. Однако врачи же имеют в виду 24 часа.
Самые распространенные ошибки при приеме таблеток следующие:
Важно, что лекарство следует принимать регулярно, чтобы постоянно обеспечивать их эффективное количество в организме. Когда лекарство принимается как попало, не придерживаясь алгоритма, его уровень в крови может стать слишком низким, чтобы эффективно бороться с болезнью.
Это дает вирусу шанс мутировать и стать устойчивым к действию препарата. Как правильно принимать лекарство, какой интервал между приемом таблеток должен быть, а также точное время приема лекарства должен назначать только врач.
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