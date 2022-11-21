Как сушить белье в холодной квартире: важные правила и полезные лайфхаки

Важные правила сушки белья в квартире

Сушить белье можно на балконе, если он есть. В холодную пору белье там сохнет долго, а в морозы - просто замерзает. При закрытом балконе или лоджии ситуация немного лучше, но белье будет сохнуть неделю.

Сушить можно и в квартире, но при этом не стоит развешивать белье там, где вы спите. Влажное белье повышает уровень влажности в помещении и дышать будет намного тяжелее. А еще сушка может способствовать возникновению плесени. Поэтому ставьте сушку в коридоре или той комнате, где никто не спит.

На радиаторе или батарее в ванной можно развесить только небольшие предметы - нижнее белье, носки, колготы, майки. Постельное белье и полотенца туда вешать нельзя. При сильном нагреве ускоряется испарение воды и это приводит к появлению большого количества влаги в воздухе.

Не стоит оставлять белье в ванной, так как уровень влаги вырастет очень сильно. А при прохладном воздухе в квартире, в ванной станет невероятно холодно. В самом крайнем случае - оставьте белье стечь и откройте дверь из ванной, а потом перевесьте белье в другое место.

В том помещении, где вы сушите белье - открывайте окно и проветривайте, чтобы избавиться от лишней влаги и позволить одежде или постели высушиться быстрее.

Не оставляйте белье в машинке после стирки надолго - может появиться запах сырости. Аромат порошка или ополаскивателя проявятся только тогда, когда вы повесили белье через 15-20 минут после стирки. Если вытащить белье вовремя не получилось, то запустите еще раз режим полоскания с ополаскивателем.

Не перегружайте стиральную машину, так как это мешает качественному отжиму. Чем больше вещей, тем больше в них будет влаги.

Не стоит сушить белье на кухне - там оно высохнет быстрее, но впитает все запахи пищи и мелкие частички жира.

Какие способы помогут быстрее просушить белье

При стирке в машинке усиливайте режим отжима - менее влажное белье высыхает потом быстрее.

Стирайте небольшими партиями - так будет легче развесить белье, чтобы оно не соприкасалось.

Все белье максимально расправляйте и встряхивайте, чтобы в складках не накапливалась лишняя влага.

Постарайтесь вешать белье не слоями, а распределить как можно шире. На сушке размещайте посредине небольшие вещи, а объемные и крупные вешайте по бокам.

Два раза в сутки переворачивайте белье и расправляйте - это ускорит высыхание.

Чтобы белье не замерзало на морозе - добавьте в отсек стиральной машины немного соли. Если белье замерзло - не ломайте его, а сложите в таз и подождите пока оно снова станет мягким.

Влажную постель и полотенца можно досушить утюгом. Прогладьте с изнаночной стороны и повесьте еще на полчаса-час.

После отжима добавьте в машинку пару сухих полотенец и запустите еще один раз - полотенца впитают влагу.

Если вам нужно побыстрее высушить свитер или другую вещь - разложите их на полотенце, скрутите в рулон и еще раз отожмите. Так полотенце впитает лишнюю влагу.

Создайте циркуляцию ветра - поставьте небольшой электровентилятор возле сушки. Для отдельных вещей можно использовать фен.

Отдельные вещи стоит сушить на плечиках - рубашки, футболки, свитера, кофты.