Как создать свой собственный чат-бот с помощью специальной платформы от Meta

Что известно про AI Studio от Meta

Пользовательские AI-боты - не новая концепция: например, OpenAI предлагает GPTs, позволяющие создавать кастомизированные версии ChatGPT. Meta делает что-то похожее с AI Studio: вы просто рассказываете платформе, какой чат-бот вам нужен, и она создает его без необходимости программирования.

Если вы хотите бота, который советует разные рецепты, вы можете его создать. Если вам нужен бот, специализирующийся на садоводстве, вы можете попросить AI Studio его сгенерировать.

Meta также позиционирует это как инструмент для создателей, чтобы создавать собственные AI-версий себя. Для компании их платформа позволит создателям вложить достаточно своих знаний и личности в бота, чтобы он мог отвечать на вопросы пользователей реалистично и точно.

Как создать бота с помощью AI Studio от Meta

Чтобы начать, зайдите на сайт AI Studio Meta и авторизуйтесь через свой аккаунт Instagram. Также можно открыть Instagram, перейти в Директ, начать новое сообщение и выбрать "AI чаты", чтобы начать.

Каким бы способом вы ни заходили в AI Studio, вы найдете ряд разных ботов, с которыми можно общаться. Их создали другие пользователи Meta, решившие сделать своих ботов публичными.

Если у вас есть определенный тип бота, вы можете его найти, но у вас также есть возможность прокрутить популярные варианты.

Вы можете выбрать любого из них и начать чат или создать своего собственного. На компьютере нажмите "Создать ИИ", а на мобильном выберите "Создать".

Здесь вы можете выбрать одну из предустановленных личностей Meta ("Верный лучший друг", "Внимательный слушатель", "Частный репетитор" и т. д.) или создать свою собственную из "Персонажа пользовательского ИИ". Опишите своего персонажа в 1000 символов или меньше.

Meta сгенерирует аватарку, имя и слоган для вашего бота на основе этого описания, но вы можете отредактировать их самостоятельно. Для изображения вы можете просто изменить подсказку, чтобы сгенерировать новое.

Когда вы будете довольны своим выбором, вы можете выбрать, кто сможет видеть этого бота: только вы, только ваши близкие друзья в Instagram или для всей платформы. Если вы выберете последнее, ваш бот появится в поиске и может появиться на главной странице AI Studio с указанием вашего имени аккаунта.

После нажатия кнопки "Создать" Instagram обработает вашего бота, и он появится как новое сообщение. Вы можете начать чат сейчас, но рекомендуется нажать шестеренку настроек в верхнем правом углу. Вы увидите те же параметры, что и при создании бота, а также некоторые новые опции.

"Знания" позволяют дать роботу конкретные инструкции о том, как реагировать на запросы. Вы можете дать своему боту предысторию и базовую информацию, чтобы он знал, как действовать в определенных ситуациях.

"Разговор" позволяет создать приветственное сообщение для новых чатов и предложить три варианта для начала разговора, которые будут представлены пользователю для взаимодействия с ботом.

Неизвестно, почему Meta не дает эти опции при создании бота, но они являются полезными инструментами для формирования поведения бота.