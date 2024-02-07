Как создать общий альбом на iPhone: полезный лайфхак

В эпоху мгновенного обмена визуальными воспоминаниями, создание общего альбома на iPhone становится эффективным способом объединить ваши фотографии с близкими.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт с информацией и советами по технологиям Lifewire .

Как создать общий альбом

Откройте "Настройки", дальше Apple ID и затем - пункт iCloud. Нажмите на строку "Фото" и убедитесь, что тумблер "Общие альбомы" включён.

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В приложении "Фото" переключитесь на вкладку "Альбомы", тапните "+" и выберите "Новый общий альбом". Укажите название и нажмите "Далее".

Как создать общий альбом (фото: Lifewire)

Коснитесь "+" и выберите из списка контактов, с кем хотите поделиться снимками, после чего тапните "Создать". На вкладке "Альбомы" в разделе "Общие" появится новый.

Как добавить контакты в общий альбом (фото: Lifewire)

Как делиться фото через общий альбом

Откройте альбом и выберите снимки, которыми хотите поделиться. Нажмите "Добавить". При необходимости, прикрепите комментарий и нажмите кнопку "Опубликовать" - фотографии моментально появятся в вашем альбоме.

Для добавления новых изображений, просто кликните на значок "+" и повторите процесс. Если возникла потребность удалить какие-то из снимков, выберите их, коснитесь кнопки "Выбрать" и затем нажмите на значок корзины.

Как поделиться фото через общий альбом (фото: Lifewire)