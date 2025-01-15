Как создать нарядный образ с джинсами: фэшн-блогерша продемонстрировала стильный прием

Модельер-консультант Сильви Мус в своем блоге часто демонстрирует образы с базовыми вещами, которые может повторить каждая девушка. На этот раз она продемонстрировала, как с обычными джинсами можно создать интересный образ.

Отметим, что для такого лука лучше всего выбрать брюки из денима с прямым кроем или скинни, так как они выглядят более элегантно. Джинсы с высокой талией тоже добавляют изысканности.

Блогерша показала, как можно создать стильный лук с джинсами (фото: instagram.com/sylviemus_)

Для образа на вечеринку или свидание можно выбрать топ из качественных тканей, например, шелк, сатин или креп. На пике популярности сейчас топы с баской.

Дополнить такой образ можно слингбэками на небольшом каблуке или же ботильонами - в более прохладное время года.

Вариант на праздник с джинсами (фото: instagram.com/sylviemus_)

К слову, важным моментом является сочетание цветов. Например, черные джинсы и белый топ - это классика, которая выглядит стильно и подходит для вечернего выхода.

Вариант с джинсами на день рождения или вечеринку (фото: instagram.com/sylviemus_)

Отметим, что украинские блогеры также взяли этот стильный прием на заметку. Так, бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк на днях продемонстрировала образ с корсетным топом черного цвета с глубоким декольте. Его она дополнила светло-синими джинсами с высокой посадкой и тонким ремнем.

Завершить стильный образ блогерша решила чокером из крупных бусин на шее, а также неброскими украшениями.

Кристина Горняк в топе и джинсах (фото: instagram.com/kristygor)

Можно добавить длинное пальто или стильный жакет, чтобы создать завершенный, нарядный образ. Это придаст нотку элегантности и сделает наряд еще более интересным.

Топ и джинсы (фото: instagram.com/kristygor)

Какую обувь добавить, чтобы сделать образ с джинсами нарядным

В зависимости от стиля образа, можно выбрать как высокие каблуки (ботильоны, туфли на шпильке), так и более casual варианты - стильные ботинки или кроссовки на платформе.

Для более вечернего образа подойдут сандалии на каблуке или лодочки, а для расслабленного стиля можно выбрать сапоги или ботинки на низком каблуке.

Какие аксессуары добавить, чтобы сделать образ с джинсами нарядным

Чтобы завершить образ, можно добавить изысканные украшения: цепочки, серьги или браслеты. При этом не стоит перегружать образ слишком большим количеством аксессуаров, чтобы не отвлечь внимание от корсета и джинсов.

А также не следует забывать про сумку, например, маленькая сумочка на цепочке или клатч добавит изюминку.