Как создать канал в Viber, WhatsApp и Telegram: пошаговые инструкции

Ведение канала

Украинцы становятся все более требовательными к потребляемой информации. Аудиторию интересует оперативный, уникальный и наглядный контент. Чтобы увлечь внимание читателей, следует использовать различные форматы контента: адаптированные новости, тематические подборки, ТОПы новостей, советы от экспертов.

Важно соблюдать краткость - оптимальный размер сообщения должен умещаться на один экран смартфона, а полные версии материалов можно оставлять по ссылке в конце сообщения.

Публикации должны быть дополнены визуалами: инфографикой, изображениями, фотографиями, что помогает восприятию текста. Также стоит добавлять короткие видеоролики, которые автоматически воспроизводятся, чтобы выделиться в общем потоке новостей.

Важно правильно оформлять текст, используя жирный шрифт, курсив и списки для акцентов, а также мотивировать читателей к обратной связи через комментарии, опросы и викторины.

Для увеличения числа подписчиков разместите ссылку на канал на других платформах, таких как сайты, группы и каналы в социальных сетях. Эта ссылка также может быть добавлена в конце публикаций и включена в рассылки.

Как создать канал в Viber

По данным опроса Rakuten Viber, 27 процентов украинских пользователей проверяют новости каждый час. При этом около трети украинцев узнают последние события только из социальных сетей и мессенджеров, не просматривая другие источники.

Каналы становятся основной точкой соприкосновения медиа с аудиторией, а благодаря присутствию в мессенджерах можно умножить количество своих читателей.

Создание канала

Открыть канал можно бесплатно, прямо со смартфона. Для этого: нажмите "Чаты", "Создать" (Android) или (iOS), затем "Новый канал" и "Создать канал". Введите название канала (можно добавить значок канала, нажав камеру) и введите описание канала, затем нажмите "Создать канал".

Хорошее описание канала должно быть вместительным, однозначно описывать тему и включать слова для поиска. Также в описании могут быть ссылки на сайт или другие платформы.

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Открытие в поиске и "голубая галочка"

Канал должен пройти проверку украинской командой мессенджера, чтобы стать доступным для поиска, что помогает отследить неприемлемый контент и противодействовать появлению фейковых страниц. Для открытия канала в поиске нужно обратиться в службу поддержки или отправить запрос на partners_ukraine@viber.com.

"Голубая галочка" служит ориентиром для читателей и предоставляется по запросу при открытии канала в поиске, отображаясь справа от названия канала.

Как создать канал в WhatsApp

Чтобы создать канал WhatsApp, вам, конечно, понадобится аккаунт в приложении. Если вы частный пользователь, вы можете использовать обычное приложение WhatsApp для настройки нового канала. Компании могут создать новый канал через приложение WhatsApp Business.

На iOS

Откройте WhatsApp на своем телефоне и перейдите на вкладку "Чаты"

Нажмите значок "плюс" и выберите "Создать канал"

Нажмите "Начать" и следуйте инструкциям на экране.

Введите название канала, чтобы завершить его настройку. Вы можете изменить название позже.

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Настройте канал: вы можете сразу приступить к настройке канала, добавив описание и значок. Описание должно состоять из нескольких слов, чтобы помочь вашим подписчикам понять, о чем ваш канал, и какой контент они могут ожидать.

Значком может быть эмодзи, стикер или изображение. Вы можете загрузить изображение или сделать его во время настройки канала.

На Android

На своем устройстве Android откройте приложение WhatsApp (Business) и перейдите на вкладку "Чаты"

Нажмите значок «плюс» и выберите "Новый канал"

Нажмите "Продолжить", чтобы следовать инструкциям на экране

Введите название канала, чтобы завершить его настройку. Вы можете изменить название позже

Настройте канал: вы можете сразу приступить к настройке канала, добавив описание и значок

Описание должно состоять из нескольких слов, чтобы помочь вашим подписчикам понять, о чем ваш канал, и какой контент они могут ожидать

Значком может быть эмодзи, стикер или изображение. Вы можете загрузить изображение или сделать его во время настройки канала

После завершения нажмите "Создать канал", и все готово!

Как создать канал в Telegram

Канал Telegram - это отличный способ транслировать свое сообщение или любую информацию нескольким пользователям одновременно. Создание канала Telegram может быть очень выгодным для владельца бизнеса, поскольку он помогает рекламировать ваши продукты или услуги. Также он может помочь обращаться к пользователям и клиентам в кратчайшие сроки.

На iOS

Откройте приложение Telegram и в правом верхнем углу нажмите на значок сообщения

Теперь выберите "Создать канал". Так же, как и выше, добавьте название канала, описание и картинку

После этого нажмите "Далее". Теперь выберите тип канала: "Частный" или "Публичный"

Если вы создаете публичный канал, добавьте ссылку на него, которую другие смогут использовать для присоединения к вашему каналу

Нажмите "Далее"

После этого включите опцию "Ограничить сохранение контента", чтобы запретить подписчикам сохранять контент с канала

Наконец, нажмите "Далее", и все готово!

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На Android

Откройте свое мобильное устройство Android и перейдите в Telegram. Если у вас нет приложения, скачайте его из Play Store.

В приложении Telegram нажмите на значок карандаша в нижней части экрана и выберите "Создать канал". Откроется новая вкладка. Здесь необходимо ввести название вашего канала в поле "Название канала".

Ниже вы также можете добавить описание вашего нового канала Telegram.

После этого нажмите на значок камеры и выберите изображение, которое будет использоваться в качестве картинки вашего канала. Нажмите на галочку в правом верхнем углу.

Теперь вам нужно будет выбрать тип канала: "Публичный канал" или "Частный канал" - в зависимости от того, какой канал вы хотите создать.

Обратите внимание: Если вы создаете публичный канал, вам нужно будет установить постоянную ссылку. Созданная ссылка может использоваться для поиска и присоединения к вашему каналу.

Если ваш канал относится к категории публичных, Telegram предложит вам добавить подписчиков в ваш канал Telegram и выбрать контакты, которых вы хотите добавить.

Наконец, нажмите на стрелку вправо, чтобы создать канал Telegram.