Как стильно носить тренч и кожаную куртку весной 2025: примеры от бывшей Остапчука

Образ с тренчем

Кристина Горняк показала стильный образ, где главным элементом является классический бежевый тренч, небрежно накинутый на плечи. Под него она надела белую рубашку и коричневую кожаную мини-юбку.

Образ дополняют черные замшевые ботильоны на каблуке-рюмочке, которые визуально удлиняют ноги. Завершить стильный лук блогерша решила массивным золотым украшением на шее, а также брендовой сумкой.



Кристина Горняк показала модный тренч (фото: instagram.com/kristygor)

С чем еще носить тренч весной 2025

С яркими цветами и смелыми принтами

Надевайте бежевый тренч с ярко-розовым платьем, желтыми брюками или блузкой с цветочным принтом. Такое сочетание придаст образу свежести и энергии.

С денимом

Джинсы, джинсовые юбки или рубашки отлично сочетаются с тренчем, создавая расслабленные и стильные кэжуал-образы. Добавьте сюда удобные кроссовки или лоферы – и вы готовы к прогулкам по городу.

С элегантными платьями

Тренч прекрасно дополнит и женственный образ. Наденьте его поверх легкого шелкового платья, плиссированной юбки или юбки-карандаш. Подборы или элегантные балетки завершат изысканный вид.

Со спортивным стилем

Неожиданно, но тренч может гармонично смотреться и со спортивной одеждой! Попытайтесь соединить его с худыми, спортивными брюками или леггинсами и кроссовками. Такой микс стилей сейчас очень актуален.

С аксессуарами

Не забывайте о деталях! Добавьте к тренчу яркий шарф, стильную сумку, интересный пояс, который подчеркнет талию, или солнцезащитные очки.



Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Образ с кожаной курткой

Для второго образа Горняк выбрала широкие голубые джинсы с высокой посадкой, которые сейчас очень актуальны. Их свободный крой подчеркивает непринужденность стиля.

Верхняя часть лука состоит из белой футболки, поверх которой накинута черная кожаная куртка-косуха с контрастной строчкой и объемными плечами. Эта куртка придает образу дерзости и характера.



Кристина Горняк задает тренды (фото: instagram.com/kristygor)

Дополнить модный лук Кристина Горняк решила белыми туфлями-лодочками с прозрачными вставками и небольшим каблуком. Завершить его она решила солнцезащитными очками в стильной оправе.

Отметим, что этот образ выглядит гармонично благодаря сочетанию разных стилей: расслабленного денима, бунтарской кожаной куртки и элегантных туфель. Это отражает современные тенденции моды, в которых ценится комфорт и индивидуальность.



Кристина Горняк показала модную кожаную куртку (фото: instagram.com/kristygor)