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Как стилизовать и ухаживать за кожаными вещами, которые являются трендом 2024 года

Кожаные вещи – правила ухода и стилизация (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Кожаные вещи были, есть и остаются трендовыми, поскольку их можно хорошо сочетать с разными стилями. Но стоит знать правила ухода за такими вещами.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как стилизовать и ухаживать за кожаными вещами

В 2024 сезоне кожаные вещи набирают обороты и это не удивительно, потому что их удобство, новые способы стилизации не покидают топ трендов.

В этом году кожаные вещи можно стилизовать в любой стилистике и для разных мероприятий.

Например, штаны со свитшотом и кроссовками будут хорошо сочетаться со спортивным стилем, а карандашная юбка подойдет для бизнес-встреч и более минималистических стилистик.

Рекомендуется обратить внимание на модели брюк более свободного кроя, что обеспечит удобство и красивый силуэт в течение всего дня.

Кстати, с вещью такого кроя гораздо легче создать стильный образ, поэтому если вы за комфорт, красоту и универсальность, то такая вещь может пригодиться.

Стилизация кожаных вещей (фото: Pinterest)

Кожаная куртка в этом сезоне имеет свои особенности:

  • ее размер должен быть больше вашего, чтобы было легко сочетать ее с первым, теплым слоем одежды. Такая свободная форма позволит силуэту быть легким, подвижным и оверсайзным, что так ценится в этом сезоне.
  • потертости также придают вещам шарм и изюминку, делая ваш аутфит стильным и интересным. Поэтому, если вы сомневаетесь носить ли вам вещи с историей, то скорее их приводите в порядок и носите без сомнений
  • цвета в коричневой, черной, бордовой, серой гамме будут как никогда актуальны
  • фурнитура должна быть достаточно простой и лаконичной, без лишних украшений, блесток и шипов.

Выбирая кожаные вещи, вы всегда будете в тепле и на стиле, поэтому не бойтесь добавлять их в свой гардероб, создавая новые и неординарные образы.

Стилизация кожаных вещей (фото: Pinterest)

Раньше мы рассказывали о том, как стильно добавить фиолетовые вещи в свой гардероб.

Также читайте наш материал о том,как выбирать вещи на скидках.

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