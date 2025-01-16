Как стилизовать кроссовки весной 2025: стилист назвала главное правило и поделилась лайфхаками

"Тренд этого года - кроссовки как ключевой элемент образа, даже в гиперженственных стилях! Главное правило: повторяйте цвет кроссовок во всем луке. Это создает гармонию и завершенность, вне зависимости от сложности образа", - поделилась Шевченко.

Как носить кроссовки в 2025 году (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Например, если у вас кроссовки цвета слоновой кости, добавляем белую блузку, светлые джинсы или юбку. Если же модель в оттенках синего, сочетаем их с денимом, шелковой блузой или легким бохо-платьем с синими акцентами.

Также стилист назвала, какие модели будут в трендах в 2025 году.

Актуальные ретро-модели:

Nike Cortez

Onitsuka Tiger

Puma Speed ​​Cat

Adidas SL 72.

Варианты с кроссовками на весну (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Как создавать с кроссовками стильные образы

Блузка + джинсы + кроссовки

Выбирайте прямые или свободные джинсы. Это идеальный вариант для неформальных образов. Кроссовки отлично сочетаются с джинсами с завышенной талией или зауженными к низу. Дополнить образ можно женственной блузой, чтобы создать стильный баланс между спортивным стилем и элегантным.

Стильные образы на весну 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Блузка + шорты + кроссовки

Для теплой весны и лета присмотрите образ с шортами, кроссовками и блузками или топами. Таким образом можно создать легкий лук с ноткой непринужденности.

Юбка + кроссовки

Как мини, так и макси-юбки: кроссовки идеально подходят для более расслабленных и кэжуальных образов с юбками.

Платья в стиле бохо-шик + кроссовки

Легкие весенние платья с принтами, вышивкой, кружевом, бахромой или однотонные модели в сочетании с кроссовками создают стильный и удобный образ.

Брючный костюм + кроссовки

Кроссовки идеально сочетаются с классическими брюками или брючными костюмами. Такой образ можно дополнить футболкой или блузой.

С чем сочетать кроссовки (фото: instagram.com/purpur.stylist)