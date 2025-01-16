Как стилизовать кроссовки весной 2025: стилист назвала главное правило и поделилась лайфхаками

Несмотря на то, что на календаре январь, многие модницы уже во всю придумывают образы на весну 2025. В грядущем сезоне кроссовки будут важной частью модных образов, а сочетать их можно с разными стилями и одеждой.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, какие луки с ними можно создать.
"Тренд этого года - кроссовки как ключевой элемент образа, даже в гиперженственных стилях! Главное правило: повторяйте цвет кроссовок во всем луке. Это создает гармонию и завершенность, вне зависимости от сложности образа", - поделилась Шевченко.
Как носить кроссовки в 2025 году (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Например, если у вас кроссовки цвета слоновой кости, добавляем белую блузку, светлые джинсы или юбку. Если же модель в оттенках синего, сочетаем их с денимом, шелковой блузой или легким бохо-платьем с синими акцентами.
Также стилист назвала, какие модели будут в трендах в 2025 году.
Варианты с кроссовками на весну (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Выбирайте прямые или свободные джинсы. Это идеальный вариант для неформальных образов. Кроссовки отлично сочетаются с джинсами с завышенной талией или зауженными к низу. Дополнить образ можно женственной блузой, чтобы создать стильный баланс между спортивным стилем и элегантным.
Стильные образы на весну 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Для теплой весны и лета присмотрите образ с шортами, кроссовками и блузками или топами. Таким образом можно создать легкий лук с ноткой непринужденности.
Как мини, так и макси-юбки: кроссовки идеально подходят для более расслабленных и кэжуальных образов с юбками.
Легкие весенние платья с принтами, вышивкой, кружевом, бахромой или однотонные модели в сочетании с кроссовками создают стильный и удобный образ.
Кроссовки идеально сочетаются с классическими брюками или брючными костюмами. Такой образ можно дополнить футболкой или блузой.
С чем сочетать кроссовки (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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