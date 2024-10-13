Как стилизовать ковбойские сапоги: жена Виктора Павлика показала трендовый образ

Супруга Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова, которая недавно показалась в больнице с маленьким сыном, продемонстрировала стильный образ с ковбойскими сапогами.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать об этой трендовой обуви и образе избранницы украинского певца.
Как известно, ковбойские сапоги впервые были придуманы еще в XV-XVI веке в Испании. Тогда это была специфическая модель обуви для верховой езды, длинный нос которой легко попадал в стремя, а высокий и скошенный каблук позволял ноге не выпадать из него.
В XIX веке такой фасон стал широко популярен среди американских скотоводов. Затем такая модель обуви была снова на пике популярности в 1920-х, 1970-1980-х и 2000-х годах.
У ковбойских сапог высокий скошенный каблук, округлый или более острый мыс, высокое голенище и традиционная оторочка. Носить такие сапоги можно как с короткими юбками, так и в длине миди и макси. Также можно поэкспериментировать с образами и подобрать под них штаны или джинсы.
Для похода на концерт блогерша выбрала стильный образ в бело-молочной гамме с ковбойскими сапогами.
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Она надела короткую юбку, которую дополнила трикотажным жакетом с золотистыми пуговицами.
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Также Репяхова дополнила лук сережками с жемчугом.
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Завершить лук она решила бомбером в стиле оверсайз светло-бежевого оттенка с накладными карманами, миниатюрной сумкой кросс-боди и серыми ковбойскими сапогами.
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Ранее другая блогерша показала, с чем носить трендовые серые джинсы.
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