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Как стилизовать ковбойские сапоги: жена Виктора Павлика показала трендовый образ

Жена Виктора Павлика (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Супруга Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова, которая недавно показалась в больнице с маленьким сыном, продемонстрировала стильный образ с ковбойскими сапогами.

РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать об этой трендовой обуви и образе избранницы украинского певца.

Ковбойские сапоги - тренд осени 2024 года

Как известно, ковбойские сапоги впервые были придуманы еще в XV-XVI веке в Испании. Тогда это была специфическая модель обуви для верховой езды, длинный нос которой легко попадал в стремя, а высокий и скошенный каблук позволял ноге не выпадать из него.

В XIX веке такой фасон стал широко популярен среди американских скотоводов. Затем такая модель обуви была снова на пике популярности в 1920-х, 1970-1980-х и 2000-х годах.

У ковбойских сапог высокий скошенный каблук, округлый или более острый мыс, высокое голенище и традиционная оторочка. Носить такие сапоги можно как с короткими юбками, так и в длине миди и макси. Также можно поэкспериментировать с образами и подобрать под них штаны или джинсы.

Как стилизовала ковбойские сапоги Екатерина Репяхова

Для похода на концерт блогерша выбрала стильный образ в бело-молочной гамме с ковбойскими сапогами.

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Она надела короткую юбку, которую дополнила трикотажным жакетом с золотистыми пуговицами.

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Также Репяхова дополнила лук сережками с жемчугом.

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Завершить лук она решила бомбером в стиле оверсайз светло-бежевого оттенка с накладными карманами, миниатюрной сумкой кросс-боди и серыми ковбойскими сапогами. 

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