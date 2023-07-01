Как стерилизовать банки, чтобы консервация стояла долго и не "стреляла": 5 надежных способов

Почему банки "стреляют"

Если в консервацию попадают микроорганизмы, они провоцируют процессы, через которые срывает крышку в банке. Предотвратить это может стерилизация банки.

Также важно проверить тару для консервации - все банки должны быть целыми, без трещин или сколов. Также нельзя использовать старые или ржавые крышки.

Перед стерилизацией банки нужно хорошо вымыть. Лучше всего с этим справляются горчичный порошок, сода или хозяйственное мыло. Лучше не использовать магазинную химию, потому что от нее придется долго отмывать банки.

Стерилизация над кастрюлей

Это самый распространенный и простой способ. Возьмите широкую кастрюлю и наполните ее половину водой и доведите до кипения. Тогда выложите крышки в воду, а на кастрюлю поставьте решетку из духовки или дуршлаг. А уж сверху выставьте сухие банки горлышком вниз.

Как долго стерилизовать банки:

до 1 л - 6-8 мин

1 - 2 л - 10-15 мин

3 л и более - 20-25 мин

Когда в середине банок появятся большие капли, стерилизацию можно заканчивать. Аккуратно с помощью полотенца снимите банки и выставьте их на чистую поверхность горлышком вниз.

Стерилизация над чайником

Для этого способа желательно использовать чайники, которые нужно нагревать на плите. Электрочайники - малоэффективны.

Как только чайник закипит, опустите чистую банку на носик и аккуратно с помощью полотенца придерживайте ее. По времени стерилизации следует соблюдать указанные выше сроки.

Этим методом удобно стерилизовать полулитровые банки, поскольку их можно повесить на носике чайника, а не постоянно придерживать.

Залогом качественной консервации является правильная стерилизация банок (фото: Freepik)

Стерилизация в духовке

В еще холодную духовку выставьте банки, затем нагрейте ее до 100-110 градусов и стерилизуйте 20 мин. В этом случае время стерилизации не зависит от величины банки. После этого выключите духовку и оставьте в ней банки, пока не остынут.

В духовке также можно стерилизовать крышки, но только те, что закручиваются. А вот с резинками могут расплавиться. Их лучше стерилизовать в кастрюле 10-15 мин.

Стерилизация в мультиварке и пароварке

Фактически здесь такой же процесс стерилизации, как и над кастрюлей. Надо наполнить чашу мультиварки или пароварки водой и положить туда крышки. А на насадку для приготовления на пару выставить банки горлышком вниз.

Включите позицию "Варка на пару" и засеките время после закипания воды. Используйте указанные выше термины для стерилизации различных объемов банок. Затем высушите их на полотенце.

Стерилизация в микроволновке

Наполните банки водой, чтобы покрывала дно на 2 см и поставьте в микроволновку. Выберите максимальную мощность и установите время 3-5 мин. Тогда аккуратно извлеките банки, слейте воду и высушите их на полотенце.

Преимуществом этого метода является то, что он занимает мало времени. Но в микроволновке можно стерилизовать только небольшие банки, поскольку трехлитровая просто не поместится. А еще в микроволновке нельзя стерилизовать крышки.