Как стать помощником ветерана и получать за это зарплату: условия регистрации

В Украине объявили набор для участия в экспериментальном проекте - институте ветерана. Жителей Украины приглашают зарегистрироваться на обучение для вакансии "помощник ветерана" с последующим трудоустройством.

Что это за профессия, чем нужно будет заниматься, какую будут платить зарплату и кого возьмут на обучение - читайте в материале Styler.

Кто такие помощники ветерана

Это специально обученные люди, которые будут помогать ветеранам легко и достойно перейти от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые им гарантированы государством.

Кто может подать заявку

Ветеран войны, член семьи ветерана, пострадавший участник Революции Достоинства, член семьи погибшего (умершего) ветерана, член семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины и находится на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Имеет степень образования не ниже младшего бакалавра

Имеет Регистрационный номер учетной карты плательщика налогов (РНУКАН)

Чувствует в себе силы стать центром ветеранской жизни в своей территориальной общине

Какие обязанности нужно выполнять

Участие в проведении мониторинга и определении потребностей ветерана, в том числе с помощью цифровых инструментов Минветеранов

Информирование ветерана о программах поддержки

Консультирование по поводу реализации гарантий, льгот, прав, оформления документов, получения публичных услуг

Налаживание коммуникации между ветеранами и поставщиками публичных услуг, участие в проработке информации о степени удовлетворенности качеством предоставления публичных услуг, формирование предложений по усовершенствованию качества их предоставления

Формирование предложений по усовершенствованию возможностей общества в удовлетворении потребностей ветеранов, активного привлечения ветеранов к жизни общества, использования их потенциала для развития региона и общества в целом

Где и как будут работать помощники ветеранов

После прохождения обучения, помощники ветерана будут работать в Сервисном офисе по делам ветеранов. Также возможно удаленное место работы.

Один помощник ветерана может оказывать координационную поддержку не более чем 100 участникам экспериментального проекта.

Какая зарплата у помощника ветерана

Как сообщили в Директорате стратегического планирования и евроинтеграции, кандидаты на должность помощника ветерана могут рассчитывать за зарплату в 16 000 гривен. Такую сумму будут платить на этапе эксперимента и уже есть средства, заложенные в государственном бюджете.

Как подать заявку на конкурсный отбор

Заявку нужно подать через информационный портал Е-Ветеран. Чтобы заполнить заявку, вам понадобится:

Электронная подпись: файловый ключ, аппаратный ключ или Дія.Підпис.

Документ, подтверждающий ваше образование

Членам семьи ветерана - документ, подтверждающий родственные связи

Важно! Если заявление подает член семьи, ветеран должен подтвердить его и наложить свою электронную подпись.

Сейчас заканчивается сбор заявок в 4 пилотных областях: Винницкая, Днепропетровская, Львовская и Николаевская. Зарегистрироваться могут также жители других областей, если они готовы к переезду.

Обучение будут проводить в центрах ветеранского развития на базе определенных высших учебных заведений. Программы для обучения уже разработаны.

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