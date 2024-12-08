Как старинный туристический город в Испании за один день превратили в призрак: во всем виноваты чиновники

Старинный испанский город Гранадилья превратился в призрак в считанные дни из-за одного приказа чиновников. Его основали еще в средние века, но в 1960-х годах сначала чуть не разрушили, а затем выселили всех жителей.

Что произошло с городом Гранадилья и какой приказ подписали чиновники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

История города Гранадилья - одна из самых интересных. Город исчез с карты Испании несколько десятилетий назад и сейчас там остались заброшенные постройки, церкви, башня и легенды.

Гранадилья находилось в западной части Испании, в провинции Касарес, автономного сообщества Эстремадура. Город был основан еще в средневековье, во времена арабского правления на юго-западе Пиренейского полуострова.

Город имел важное стратегическое значение благодаря своему расположению на реке Тахо, что позволяло контролировать торговые пути и регион. Оно преуспевало на протяжении нескольких веков, стал центром местной экономики.

В то же время, в Гранадилье было большое количество культурных и религиозных учреждений, а его население активно занималось сельским хозяйством и ремеслами.

До 1960-х это был красивый городок с разноцветными домами и потрясающими пейзажами, с видом на Руту де ла Плата. Это был город-крепость с реликвиями былой славы.

Однако в 1960-х годах старинный город, который любили туристы, пережил одну из самых больших трагедий в истории. Испанское правительство приняло решение о строительстве большого водохранилища в районе реки Тахо.

Перед началом строительства и во время правления Франциска Франко был подписан приказ всем жителям города уехать. Приказ, кстати, не отменили до сих пор и люди приезжают в свои дома только на экскурсию. Вернуться назад и отстроить свои дома они не могут до сих пор.

Водохранилище Габриэль-и-Галан было одним из самых крупных в те годы и чиновники решили, что Гранадилья располагается в пойме и ее нужно эвакуировать. Все жители вынуждены были выехать в колонизационные поселения поблизости.

Вода начала подниматься в 1963 году и превратила город в полуостров. Однако полностью оно так и не было затоплено. Несмотря на это, жителям так и не разрешили вернуться. Многие получили компенсацию, но через 10 лет – в 1973.

Вернуть свою собственность Гранадильи не могут, потому что приказ, подписанный Франко, все еще поддерживается властями Испании.

В 1980 году город был признан историко-художественным объектом и сейчас он работает как бесплатный музей под открытым небом. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть удивительное поселение-крепость.

Многие местные жители приняли приказ о выселении болезненно, они до сих пор испытывают разочарование из-за того, что их семьям пришлось покинуть место, где жили целые поколения.

"Они выгнали нас, утверждая, что дамба затопит город, а это было невозможно, потому что город выше дамбы. Но это были времена диктатуры, и мы не имели прав. Но меня действительно огорчает то, что в демократические времена, я боролся за восстановление Гранадильи, и ни одно правительство к нам не прислушалось", - рассказал бывший житель города Эухенио Хименес.

Бывшие жители и их наследники дважды в год собираются в городе на религиозные праздники - в День всех святых 1 сентября и на Успение Пресвятой Богородицы 15 августа.