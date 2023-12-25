Как в СССР пытались уничтожить самые популярные украинские колядки

Религия - "опиум народа"

Антирелигиозная политика в СССР была составной частью советской идеологии. Религиозные праздники, которые украинские праздновали поколениями, хотели запретить, а соблюдение обычаев и традиций строго наказывали. Несмотря на этот праздник, не удалось забрать никакой силой: украинцы все равно праздновали Святого Николая, Рождество, водили вертеп, готовили кутью и пели древние щедривки.

Советские колядки

В конце 1920-х годов коммунистические власти пытались полностью отменить празднование, но глубоко укоренившиеся традиции украинцев было невозможно запретить. Удельные украинские колядки и щедривки коммунистические власти переписывали, заменяя библейских персонажей советскими фигурами, а Вифлеемскую звезду - советской пятиконечной.

Как только ни старались в СССР, переписанные тексты так и не стали популярны в народе. Новая радость стала не бывала: Заря ясная пятиконечная на весь мир засияла. Упали алтари, покатились цари. Слава люду рабочему, чабанам, шахтерам! Колядка из "Красного песенника" 1925 года.

Украинцы все равно сохраняли верность удельным традициям. Мирослав Маринович рассказывает о том, как молодые люди колядовали в 1960-70-х годах: Когда наступил Новый год, мы организовывали колядки. Не перед Рождеством, потому что это тогда было криминалом.

Но 31 декабря можно было под наблюдением милиции, которая за нами ходила, мы посещали квартиры известных людей: Михайлины Коцюбинской, Бориса Дмитриевича Антоненко-Давыдовича, вдовы Бориса Гмыри.

Для Киева это было нечто особенное. Например, когда люди заходили в транспорт и пели колядки, сразу все оглядывались, улыбались, в магазинах им давали конфеты или что-то еще. Это воспринимали как действительно большой праздник.

Советская борьба против украинской песни 1970 начались преследования против участников рождественской коляды киевского хора "Гомон". Часть людей уволили с работы, многим другим категорически запретили посещать хор под угрозой увольнения.

Как СССР убивала украинские колядки (фото: Getty images)

Рождественская коляда во Львове

Во Львове в канун Нового года группа украинской интеллигенции собиралась в доме Елены Антонов - бывшей жены Вячеслава Чорновила. Там они изучали колядки и щедривки, проводили репетиции, делали рождественские маски и просто весело и шумно проводили время. А ночью 31 декабря шли колядовать к друзьям и знакомым.

Заключенная коляда

Уже 12 января 1972 года группа колядников была задержана. У участников рождественского вертепа не только во Львове, но и в Киеве был проведен обыск. Задержаны Василий Стус, Иван Светличный, Евгений Сверстюк и другие.

12 января 1972 года коляда стала поводом к началу жестоких репрессий против украинской интеллигенции. А период 1972-73 стал одним из самых агрессивных в истории СССР.

Однако СССР не удалось взломать украинские традиции. Несмотря на все запреты и наказания, украинская песня звучала и в те тяжелые времена.