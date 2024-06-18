Правда ли, что цикады спят в земле 17 лет и могут быть опасны для человека

Некоторые виды цикад обитают до 17 лет, хотя большую часть этого времени проводят под землей. Летом их жужжание может быть настолько громким, что вы не услышите ничего другого.

Жизнь жуков

Цикады начинают свою жизнь с яиц. Самки откладывают около 200-400 яиц в маленькие отверстия, которые они делают в ветвях деревьев и кустарников. Через 6-10 недель из яиц вылупляются молодые цикады, называемые нимфами, и падают на землю. Они зарываются в почву и прикрепляются к корням деревьев.

Нимфы остаются под землей от 2 до 17 лет, в зависимости от вида. Когда этот подземный период покоя заканчивается, цикады выходят на поверхность на закате, поднимаются на ствол ближайшего дерева и сбрасывают кожу. Теперь это взрослые цикады.

Затем самцы цикад наполняют воздух пронзительными жужжаниями, который создают их быстро вибрирующие барабанные пластины на брюшке. Самки громко щелкают крыльями, если им нравится песня. Они спариваются, откладывают яйца, а затем, примерно через 5 недель, погибают как самцы, так и самки цикад.

Как выглядит цикада обычная (фото: Википедия)

Два типа цикад

Ученые делят более 3000 видов цикад на две группы: однолетние и периодические. Однолетние цикады появляются из-под земли каждое лето в разное время. Они обычно имеют темный цвет с зелеными метками. Насекомые избегают хищников, маскируясь на деревьях и убегая от голодных птиц и кротов.

Цикада откладывает яйца на ветке дерева (фото: Википедия)

Только 7 видов цикад относятся к другой группе, которая называется периодическими цикадами. Все цикады этого вида появляются с земли одновременно. Эти группы молодых насекомых выходят на поверхность после периода покоя, который длится 13-17 лет.

Периодические цикады встречаются только в центральной и восточной части США. Они имеют черную спину, оранжевое брюхо и красные глаза. Когда они выходят на поверхность, их могут быть миллионы, а то и миллиарды.

Сразу появляясь в большом количестве, эти цикады не пытаются скрыться. Они выживают благодаря столь обширной популяции, что хищники не могут съесть их всех одновременно.

Как отличаются однолетние и периодические цикады (фото: Википедия)

Пение насекомых

Практически каждый год в разных уголках США появляется новый периодический выводок цикад. Некоторые выводки невелики, например выводок VII в северном Нью-Йорке.

Другие же виводки могут быть огромными: летом 2021 года сотни миллиардов цикад выводка X сновали по штатам Джорджия, Иллинойс, Индиана, Мичиган, Северная Каролина, Нью-Йорк, Вирджиния, Вашингтон и другим.

Хотя их появление может казаться устрашающим, эти насекомые полностью безопасны: они не нападают на людей, не кусаются, не жалят и не уничтожают посевы.

Фото цикады крупным планом (фото: Википедия)