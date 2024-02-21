Как сжигать жир без изнуряющих часов в спортзале и диет: всего пять правил

Ешьте больше белка

Продукты, богатые белком, помогают сжигать жир. Белки находятся на переднем крае чувства сытости: они помогают дольше чувствовать сытость и способствуют развитию мышечной массы.

И чем больше мышечная масса, тем больше энергии организм использует в состоянии покоя.

Но это еще не все: организму приходится тратить много энергии только на то, чтобы переварить богатую белком пищу - четверть пищевой энергии теряется и поэтому не попадает на бедра.

Например, общее количество белков, содержащихся в рыбе, мясе, яйцах, бобовых или орехах, может помочь вам в целом есть меньше - и потреблять меньше калорий.

Имеет смысл следить за собственным основным уровнем метаболизма.

Больше двигайтесь

Физические упражнения имеют решающее значение для снижения веса. Основываясь на своих научных исследованиях, Американский колледж спортивной медицины рекомендует от 150 до 250 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

Это не обязательно должна быть большая пробежка или тренировка в спортзале - быстрая ходьба, работа по дому или просто пользование лестницей вместо лифта также играют роль в повседневных упражнениях.

Обеспечьте себе здоровый ночной сон

Сон важен для многих аспектов здоровья, включая потерю жира. Крупнейшее исследование оптимальной продолжительности сна проведено в Калифорнийском университете.

Основываясь на результатах, исследователи рекомендуют спать от семи до девяти часов каждую ночь. Организму нужно время для регенерации, на что также уходит много калорий.

Если вы плохо спите и испытываете стресс на следующий день, вы склонны есть значительно больше, что приводит к энергетическому дисбалансу и, в конечном итоге, к увеличению веса.

В первую очередь это связано с увеличением выработки кортизола и нарушением выработки гормона сытости лептина и гормона грелина, стимулирующего аппетит.

Пейте много воды

Чтобы сжигать жир, лучше избегать сахара. Но он содержится во многих напитках, что делает их особенно большой ловушкой в ​​повседневной жизни.

Сладкие напитки очень калорийны, не насыщают, отрицательно влияют на уровень инсулина, а также являются особенно плохим источником энергии.

Замена сладких напитков негазированной водой, настоянной водой или несладким чаем может стать важным ключом к снижению веса.

Сколько нужно пить в день? Идеальное потребление жидкости составляет около четырех процентов на массу тела.

Пример: если вы весите 58 килограммов, рекомендуется около 2,3 литра в день.

Попробуйте периодическое голодание

Прерывистое голодание оказалось особенно эффективным способом сжигания жира и снижения веса.

Тип голодания может способствовать снижению аппетита и, прежде всего, чувства голода, что также положительно влияет на массу тела.

Еще один полезный вид голодания - 36-часовое голодание - оно дает кишечному тракту небольшую передышку, и энергия в конечном итоге черпается из жировых клеток.