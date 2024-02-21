Як спалювати жир без виснажливих годин у спортзалі та дієт: всього п'ять правил

Їжте більше білка

Продукти, багаті на білок, допомагають спалювати жир. Білки знаходяться на передньому краї почуття ситості: вони допомагають довше відчувати ситість та сприяють розвитку м'язової маси.

І що більше м'язова маса, то більше енергії організм використовує у стані спокою.

Але це ще не все: організму доводиться витрачати багато енергії тільки на те, щоб переварити багату на білок їжу - чверть харчової енергії втрачається і тому не потрапляє на стегна.

Наприклад, загальна кількість білків, що містяться в рибі, м'ясі, яйцях, бобових або горіхах, може допомогти вам загалом їсти менше - і споживати менше калорій.

Має сенс стежити за своїм основним рівнем метаболізму.

Більше рухайтесь

Фізичні вправи мають вирішальне значення зниження ваги. Ґрунтуючись на своїх наукових дослідженнях, Американський коледж спортивної медицини рекомендує від 150 до 250 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності на тиждень, щоб підтримувати себе в добрій формі.

Це не обов'язково має бути велика пробіжка чи тренування у спортзалі - швидка ходьба, робота по дому або просто користування сходами замість ліфта також відіграють роль у повсякденних вправах.

Забезпечте собі здоровий нічний сон

Сон важливий для багатьох аспектів здоров'я, включаючи втрату жиру. Найбільше дослідження оптимальної тривалості сну проведено у Каліфорнійському університеті.

Грунтуючись на результатах, дослідники рекомендують спати від сім до дев'яти годин щоночі. Організму потрібен час для регенерації, на що також йде багато калорій.

Якщо ви погано спите і відчуваєте стрес наступного дня, ви схильні їсти значно більше, що призводить до енергетичного дисбалансу і, зрештою, до збільшення ваги.

Насамперед це пов'язано зі збільшенням вироблення кортизолу та порушенням вироблення гормону ситості лептину та гормону греліну, що стимулює апетит.

Пийте багато води

Щоб спалювати жир, краще уникати цукру. Але він міститься в багатьох напоях, що робить їх особливо великою пасткою у повсякденному житті.

Солодкі напої дуже калорійні, не насичують, негативно впливають на рівень інсуліну, а також є особливо поганим джерелом енергії.

Заміна солодких напоїв негазованою водою, настояною водою або несолодким чаєм може стати важливим ключем до зниження ваги.

Скільки потрібно пити на день? Ідеальне споживання рідини становить близько 4% на масу тіла.

Зразок: якщо ви важите 58 кілограмів, рекомендується близько 2,3 літра на день.

Спробуйте періодичне голодування

Переривчасте голодування виявилося особливо ефективним способом спалювання жиру та зниження ваги.

Тип голодування може сприяти зниженню апетиту і насамперед почуття голоду, що також позитивно впливає на масу тіла.

Ще один корисний вид голодування - 36-годинне голодування - воно дає кишечнику невеликий перепочинок, і енергія зрештою черпається з жирових клітин.