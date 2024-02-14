Как "сладко" отпраздновать День влюбленных и не навредить организму

Какие правила соблюдать

Следует позаботиться о том, чтобы блюда, приготовленные на романтический или просто ужин наедине, были легкими и полезными. Избегайте перееданий, ограничивайте потребление обработанных продуктов с высоким содержанием жира, соли (не более 5 г/сут) и сахара (до 50 г).

Лучше отдать предпочтение белому мясу, ведь потребление красного может увеличивать риск возникновения сахарного диабета 2 типа.

Выбирайте морскую рыбу, рыбные блюда рекомендуется есть 2-3 раза в неделю. Позаботьтесь о том, чтобы на столе во время ужина на День влюбленных были овощи и фрукты.

Рекомендуется употреблять 4-5 порций овощей и фруктов ежедневно (400-600 г).

На гарнир приготовьте цельнозерновую кашу, это может быть гречка, нешлифованный рис. Для приготовления пасты выбирайте жесткие сорта пшеницы.

Скажите "нет" алкоголю

Что касается алкоголя, откажитесь от его употребления и проведите День Святого Валентина трезво.

Согласно данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует, риски для здоровья начинаются с первой капли.

Обычно День влюбленных ассоциируется со сладостями, но лучше минимизировать их употребление. Следует помнить о норме: не более 10 чайных ложек добавленного сахара.

К тому же, откажитесь во время ужина от употребления подслащенных напитков и выпечки. Вместо традиционных сладостей растопите черный шоколад, добавьте к нему ягоды и фрукты. Ешьте фрукты и сухофрукты, запекайте яблоки и тыкву с корицей и орехами.

"Позаботьтесь о том, чтобы праздничный ужин не обернулся плохим самочувствием и тяжелым утром", - отметили врачи.