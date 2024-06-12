Как сегодня выглядят украинские футболисты, которых когда-то считали секс-символами
В период расцвета украинского футбола мы не только радовались ярким победам в еврокубках и успеху четырех топовых команд, но и наслаждались прекрасными игроками, которые делали наш чемпионат захватывающим и эмоциональным. Некоторых из них считали настоящими секс-символами этого вида спорта.
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Артем Малиновский
Артем Милевский - бывший украинский футболист родом из Минска, который был нападающим киевского "Динамо" и сборной Украины.
В свое время болельщики называли его вторым Шевой и верили в него.
Однако в последние годы имя Милевского связано не со спортом, а со скандалами и проблемами со здоровьем, возникающими на фоне злоупотребления алкоголем.
О завершении футбольной карьеры Артем заявил в 2021 году, а уже в апреле 2024 стало известно, что Миля стал игроком медиафутбольного клуба IGNIS.
Артем Милевский (фото: instagram.com/timi1010)
Евгений Коноплянка
34-летний Коноплянка известен по своим выступлениям за "Днепр", "Шахтер" и испанскую "Севилью", немецкий "Шальке" и польскую "Краковию".
В его активе также 87 матчей за национальную команду Украины, в которых он забил 21 гол.
Повесить бутсы на гвоздь спортсмен решил в марте этого года, так как последние годы карьеры вингера оказались провальными.
Сейчас Евгений живет в Лиссабоне и намерен заняться агентским бизнесом.
Евгений Коноплянка (фото: instagram.com/konoplyanka.official)
Александр Шовковский
Александр Шовковский почти всю карьеру провел в клубе "Динамо". Он занимает седьмое место среди футболистов, которые провели больше матчей за национальную сборную Украины.
Также он один из четырех вратарей за всю историю футбола, сыгравших 100 и более матчей в Лиге чемпионов УЕФА.
В декабре 2023-го после отставки Мирчи Луческу его назначили главным тренером "Динамо".
Александр Шовковский (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/)
Андрей Шевченко
Бывший форвард и главный тренер сборной Украины стал настоящей легендой мирового футбола, выступая за киевское "Динамо", "Милан" и "Челси".
Также не забываем, что Шевченко - обладатель Золотого мяча и первый украинец, который смог покорить Лигу чемпионов.
Андрей Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)
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