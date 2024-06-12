Как сегодня выглядят украинские футболисты, которых когда-то считали секс-символами

В период расцвета украинского футбола мы не только радовались ярким победам в еврокубках и успеху четырех топовых команд, но и наслаждались прекрасными игроками, которые делали наш чемпионат захватывающим и эмоциональным. Некоторых из них считали настоящими секс-символами этого вида спорта.

Как сегодня выглядят футболисты Украины, которых когда-то хотели женщины - узнайте в РБК-Украина (проект Styler).

Артем Малиновский

Артем Милевский - бывший украинский футболист родом из Минска, который был нападающим киевского "Динамо" и сборной Украины.

В свое время болельщики называли его вторым Шевой и верили в него.

Однако в последние годы имя Милевского связано не со спортом, а со скандалами и проблемами со здоровьем, возникающими на фоне злоупотребления алкоголем.

О завершении футбольной карьеры Артем заявил в 2021 году, а уже в апреле 2024 стало известно, что Миля стал игроком медиафутбольного клуба IGNIS.

Артем Милевский (фото: instagram.com/timi1010)

Евгений Коноплянка

34-летний Коноплянка известен по своим выступлениям за "Днепр", "Шахтер" и испанскую "Севилью", немецкий "Шальке" и польскую "Краковию".

В его активе также 87 матчей за национальную команду Украины, в которых он забил 21 гол.

Повесить бутсы на гвоздь спортсмен решил в марте этого года, так как последние годы карьеры вингера оказались провальными.

Сейчас Евгений живет в Лиссабоне и намерен заняться агентским бизнесом.

Евгений Коноплянка (фото: instagram.com/konoplyanka.official​​)

Александр Шовковский

Александр Шовковский почти всю карьеру провел в клубе "Динамо". Он занимает седьмое место среди футболистов, которые провели больше матчей за национальную сборную Украины.

Также он один из четырех вратарей за всю историю футбола, сыгравших 100 и более матчей в Лиге чемпионов УЕФА.

В декабре 2023-го после отставки Мирчи Луческу его назначили главным тренером "Динамо".

Александр Шовковский (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/​​)

Андрей Шевченко

Бывший форвард и главный тренер сборной Украины стал настоящей легендой мирового футбола, выступая за киевское "Динамо", "Милан" и "Челси".

Также не забываем, что Шевченко - обладатель Золотого мяча и первый украинец, который смог покорить Лигу чемпионов.

Андрей Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko​​)