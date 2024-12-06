Как сегодня выглядит звезда "Титаника" Кейт Уинслет, которая отказалась от соцсетей и вспоминала об Украине

Карьера Кейт Уинслет

Будущая звезда выросла в семье Роджера Уинслета и Салли Бриджес - наследственных актеров. Однако они не были звездными, ведь в промежутках между ролями искали себе другие подработки. Сестры Кейт, Бет Уинслет и Анна Уинслет также избрали актерство. А сама она с детства почувствовала тягу к сцене и уже в 11 лет начала изучать основы актерского мастерства в школе.

Первый опыт в актерстве звезда получила в 12 лет, когда снялась в рекламе. В 1991 году она сыграла эпизодическую роль в сериале "Темное время года", а также время от времени появлялась на сцене в театре.

Первой знаковой работой для Кейт стала роль Джульетт Гальм в триллере "Небесные создания". Далее она появилась в мелодраме "Ум и чувства", за которую получила номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Уинслет снялась во множестве лент, которые стали популярными (фото: Кинорум) Уинслет снялась во множестве лент, которые стали популярными (фото: Кинорум)

Мировая слава пришла к Уинслет после главной роли в фильме-катастрофе Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997). В нем Винслет сыграла красавицу-аристократку Розу, которая влюбилась в простого парня Джека (Леонардо Ди Каприо). Их романтическая история разворачивается на борту зловещего лайнера. Картина стала самой кассовой в истории (до выхода "Аватара") и завоевала 11 "Оскаров".

Кейт Уинслет в фильме "Титаник" сыграла с Леонардо Ди Каприо (фото: Кинорум) Кейт Уинслет в фильме "Титаник" сыграла с Леонардо Ди Каприо (фото: Кинорум) Кейт Уинслет в фильме "Титаник" сыграла с Леонардо Ди Каприо (фото: Кинорум)

После громкого успеха Кейт стала выбирать все более интересные киноработы и неожиданные образы. Например, она отказалась от ролей в мелодрамах "Влюбленный Шекспир" и "Анна и король", но согласилась работать в нескольких малобюджетных картинах, таких как "Священный дым".

В 2004 году актриса сыграла яркую роль в мелодраме Мишеля Гондри "Вечное сияние чистого разума". Роль Клементины принесла ей четвертую номинацию на "Оскар", а также номинации на BAFTA и "Золотой глобус".

В 2011 году Кейт сыграла главную роль в телесериале "Милдред Пирс", премьера которого состоялась на HBO. Сериал стал ремейком одноименного фильма в 1945 году. Дальнейшие кинопроекты звезды включают "Зараза" Стивена Содерберга, "Резню" Романа Полянского и другие.

В ноябре 2012 года Уинслет наградили орденом Британской империи за заслуги в кинематографе. Награду ей вручила сама королева Елизавета II, жизнь которой бобрвалась в сентябре 2022 года.

Уинслет имеет многомиллионную армию поклонников (фото: Кинорум) Актрисе 49 лет (фото: Кинорум)

Жизнь Кейт Уинслет сегодня

Звезда продолжает активную профессиональную деятельность, удивляет поклонников яркими ролями и эффектными фотосессиями.

Кейт отказалась от соцсетей, заявляя, что "это бессмысленное занятие". Актриса призывает защищать детей от влияния социальных сетей, ведь они, по ее словам, вызывают негативные последствия и заставляют людей стремиться к идеальности.

Кроме того, Уинслет недавно показала свою позицию касательно войны в Украине, заявив о смелости украинцев. В новом фильме, где она сыграла фотографа и журналистку времен Второй мировой войны Ли Миллер, Кейт появилась без макияжа и потом в интервью сделала заявление:

"Это - не смелость. Я не бывшая руководительница почты, которая борется за справедливость. И я не в Украине. Я выполняю работу, которая для меня важна".

Как Кейт Уинслет выглядит сегодня (фото: instagram.com/portermagazine)

Как Кейт Уинслет выглядит сегодня (фото: instagram.com/portermagazine) Как Кейт Уинслет выглядит сегодня (фото: instagram.com/portermagazine) Как Кейт Уинслет выглядит сегодня (фото: instagram.com/portermagazine)