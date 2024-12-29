Как сегодня выглядит украинская актриса Иванна Сахно, которая снимается в голливудских фильмах (фото)

Карьера Иванны Сахно и начало пути

Будущая знаменитость родилась в столице, в ноябре 1997 года, в семье режиссера Галины Кувивчак и оператора Анатолия Сахно. Также она имеет старшего брата Тараса, который является основателем научного направления концептология и продюсером диджитализированного искусства.

В детстве Иванна хотела стать таксисткой или фигуристкой, а здесь, дома, прославилась по случайному стечению обстоятельств. Она появилась в украинском ситкоме "Леся+Рома", который выходил на экраны в 2005-2008 годах. А позже - сыграла в ленте "Иван Сила" (2013 год).

Иванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Иванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Заявить о себе в Голливуде ей удалось благодаря роли в малобюджетном фильме Томаса Данна "Дерево тел". Это был 2017 год. В том же году вышла еще одна малобюджетная кинокартина с участием украинки - научно-фантастический фильм ужасов "Забрать назад нельзя".

Однако настоящая популярность и слава в Голливуде пришли к Сахно в 2018, после того как свет увидели два крупнобюджетных блокбастера с ее участием. В октябре 2016 года Иванна получила главную роль в блокбастере "Тихоокеанский рубеж-2", где сыграла польского офицера по имени Вик. В октябре 2017 она присоединилась к актерскому составу еще одного голливудского блокбастера - "Шпион, который меня кинул", где сыграла наемную убийцу.

Кадр из фильма с Иванной Сахно (фото: Кинориум)

Кадр из фильма с Иванной Сахно (фото: Кинориум)

В 2019 году украинка стала членом жюри международной конкурсной программы 10-го Одесского международного кинофестиваля. В ноябре 2021 стало известно, что Сахно присоединится к участию в сериале "Асока" от Disney+, который является частью франшизы "Звездные войны".

В мае этого года стало известно, что Иванна снимется в фильме "M3GAN 2.0". Первая лента имела успех и собрала более 180 миллионов при потраченном бюджете 12 миллионов.

Кадр из фильма с Иванной Сахно (фото: Кинориум) Кадр из фильма с Иванной Сахно (фото: Кинориум) Кадр из фильма с Иванной Сахно (фото: Кинориум)

Поддержка Украины

Иванна, несмотря на то что живет за границей, не забывает о родной земле. Во время Революции Достоинства она поддерживала протестующих в Киеве и вместе с украинской диаспорой Лос-Анджелеса выходила на митинги в поддержку Украины.

В 2016 году Сахно на Каннском кинофестивале появилась с табличкой в поддержку заключенного тогда в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который нине служит.

В июне 2017 года актриса рассказывала в интервью, что после переезда в Америку вынуждена жить отдельно от родителей и общаться с ними в основном через текстовые сообщения, поскольку ее менеджеры волновались о том, что у нее сохранится украинский акцент.

Кадр из фильма с Иванной Сахно (фото: Кинориум)

В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Сахно продемонстрировала четкую проукраинскую позицию, а в мае прошлого года стала одной из амбассадоров нового направления "Образование и наука" проекта United24. В апреле этого года присоединилась к краудфандинговому сбору в Minesalt.

Соцсети Иванны Сахно

Интересно, что на странице знаменитости нет постов. Там остались только рилсы, но за ней следят более 280 тысяч пользователей. Однако похоже, что сейчас она решила не вести блог. Тем не менее, в сети на одном из сайтов можно найти, как выглядела ее страница в Instagram раньше.

Соцсети Иванны Сахно (скриншот)

Как раньше выглядели соцсети Иванны Сахно (скриншот)

Как раньше выглядели соцсети Иванны Сахно (скриншот)