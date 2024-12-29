Как сегодня выглядит украинская актриса Иванна Сахно, которая снимается в голливудских фильмах (фото)

Иванна Сахно - 27-летняя украинская актриса, которая в 15-летнем возрасте вместе с родителями перебралась в Лос-Анджелес, и с 2013 года она там живет и работает.
Что сегодня известно о жизни молодой звезды и как она выглядит, пишет РБК-Украина (проект Styler).
Будущая знаменитость родилась в столице, в ноябре 1997 года, в семье режиссера Галины Кувивчак и оператора Анатолия Сахно. Также она имеет старшего брата Тараса, который является основателем научного направления концептология и продюсером диджитализированного искусства.
В детстве Иванна хотела стать таксисткой или фигуристкой, а здесь, дома, прославилась по случайному стечению обстоятельств. Она появилась в украинском ситкоме "Леся+Рома", который выходил на экраны в 2005-2008 годах. А позже - сыграла в ленте "Иван Сила" (2013 год).
Заявить о себе в Голливуде ей удалось благодаря роли в малобюджетном фильме Томаса Данна "Дерево тел". Это был 2017 год. В том же году вышла еще одна малобюджетная кинокартина с участием украинки - научно-фантастический фильм ужасов "Забрать назад нельзя".
Однако настоящая популярность и слава в Голливуде пришли к Сахно в 2018, после того как свет увидели два крупнобюджетных блокбастера с ее участием. В октябре 2016 года Иванна получила главную роль в блокбастере "Тихоокеанский рубеж-2", где сыграла польского офицера по имени Вик. В октябре 2017 она присоединилась к актерскому составу еще одного голливудского блокбастера - "Шпион, который меня кинул", где сыграла наемную убийцу.
В 2019 году украинка стала членом жюри международной конкурсной программы 10-го Одесского международного кинофестиваля. В ноябре 2021 стало известно, что Сахно присоединится к участию в сериале "Асока" от Disney+, который является частью франшизы "Звездные войны".
В мае этого года стало известно, что Иванна снимется в фильме "M3GAN 2.0". Первая лента имела успех и собрала более 180 миллионов при потраченном бюджете 12 миллионов.
Иванна, несмотря на то что живет за границей, не забывает о родной земле. Во время Революции Достоинства она поддерживала протестующих в Киеве и вместе с украинской диаспорой Лос-Анджелеса выходила на митинги в поддержку Украины.
В 2016 году Сахно на Каннском кинофестивале появилась с табличкой в поддержку заключенного тогда в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который нине служит.
В июне 2017 года актриса рассказывала в интервью, что после переезда в Америку вынуждена жить отдельно от родителей и общаться с ними в основном через текстовые сообщения, поскольку ее менеджеры волновались о том, что у нее сохранится украинский акцент.
В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Сахно продемонстрировала четкую проукраинскую позицию, а в мае прошлого года стала одной из амбассадоров нового направления "Образование и наука" проекта United24. В апреле этого года присоединилась к краудфандинговому сбору в Minesalt.
Интересно, что на странице знаменитости нет постов. Там остались только рилсы, но за ней следят более 280 тысяч пользователей. Однако похоже, что сейчас она решила не вести блог. Тем не менее, в сети на одном из сайтов можно найти, как выглядела ее страница в Instagram раньше.
Как раньше выглядели соцсети Иванны Сахно (скриншот)
Ранее Сахно рассказывала, как ей удалось покорить Голливуд.
Также Сахно порвала с Netflix из-за "роли россиянки", и звезда Голливуда призналась, сколько ей это стоило.
Для написания материала были использованы источники: Instagram Иванны Сахно, информация о ней со страницы Википедия, а также кадры с сайта Кинориум.