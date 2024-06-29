Как сегодня выглядит одна из главных героинь сериала "Беверли Хиллз". Вы не поверите своим глазам (фото)

Роль Келли Тейлор и развитие дальнейшей карьеры

В киноработе, которая стала культовой, звезда сыграла Келли Тейлор. Сначала роль была небольшой, однако героиня, которую играла актриса, настолько понравилась зрителям, что она осталась в сериале на все 10 сезонов.

Успех "Беверли Хиллз" открыл для звезды новые карьерные вершины. Она сыграла ряд главных ролей в таких фильмах как "Звезда" (1993), "Без согласия" (1994), "На волне смерти" (1996) и ряде других.

Также Дженни пробовала себя в роли танцовщицы на шоу "Танцы со звездами", озвучивала Келли Тейлор и других персонажей в мультипликационной комедии "Стьюи Гриффин: Нерассказанная история", участвовала в съемках различных шоу.

Актрисе в апреле исполнилось 52 года (Фото: instagram.com/jenniegarth)

Дженни Гарт сегодня

Сегодня, как известно, Гарт снимается в собственном реалити-шоу "Дженни Гарт. Жизнь за городом", которое выходит на канале СМТ.

Звезда снимается в собственном реалити (Фото: instagram.com/jenniegarth)

52-летняя знаменитость активно ведет соцсети и за ее страницей в Instagram следят более миллиона пользователей. В своем блоге Дженни демонстрирует регулярные занятия спортом, хвастается подтянутыми формами, публикует семейные кадры. Также она делится рабочим контентом: кадрами с коллегами, фото с подкастов или выступлений.

В свои 52 Гарт ведет активный образ жизни и не боится демонстрировать аудитории себя настоящую. Поэтому совсем не удивительно, что фолловеры засыпают звезду комплиментами, благодарят ее за пример и вдохновение.

Личная жизнь Келли Тейлор из сериала "Беверли Хиллз"

Первым мужем актрисы был Дэниел Кларк, с которым она была в официальных отношениях с 1994 по 1996. Второй раз женщина вышла замуж за актера Питера Фачинелли, от которого родила трех дочерей: Луку, Лолу и Фиону. Бывшие влюбленные расстались в 2013 году.

В 2015-м Гарт вышла замуж в третий раз - ее нынешним мужем является актер Дэйв Абрамс. В апреле 2018 года он подал на развод, но впоследствии пара помирилась, поскольку в феврале 2019 года Дэйв отменил иск.

Женщина воспитывает троих детей от второго брака (Фото: instagram.com/jenniegarth)

Диагноз актрисы

В 2002 году Гарт поставили диагноз "недостаточность митрального клапана". При таком состоянии, как заявляла женщина, необходимо постоянное обследование у врачей на протяжении всей жизни. Заговорить о своем диагнозе актриса решилась в 2009 году.

"В будущем это стать причиной чего-то более сложного", - говорила она.

Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, звезда находит в себе силы для занятий в спортзале, общения со поклонниками и выполнения своих рабочих обязанностей.

Фолловеры не перестают восхищаться ухоженным внешним видом американской звезды (Фото: instagram.com/jenniegarth)