Как сегодня выглядит Том Фелтон, сыгравший Драко Мелфоя в "Гарри Поттере" (фото)

Биография и карьера Тома Фелтона

Будущая звезда с детства проявлял свои таланты в актерстве и пении. В 10 лет он попал на киностудию благодаря знакомой своих родителей. Там мальчик встретился с агентом, и уже спустя две недели у него на руках была роль в фильме "Заемщики" (The Borrowers).

Однако настоящая слава пришла к Тому благодаря роли Драко Мелфоя - сына Луциуса Малфоя, представителя знатного рода и сторонника центрального отрицательного персонажа Лорда Волдеморта.

Для Тома эта роль создала амплуа несколько высокомерного парня, и это повлияло на его дальнейшую карьеру, ведь продюсеры предлагали ему роли "плохих мальчиков". Однако это не помешало Фелтону получить свою армию поклонников, ведь во всем мире стали появляться многочисленные сайты о Томе уже после первой части "Гарри Поттера".

Том Фелтон в фильме "Гарри Поттер" (фото: Кинориум)

Том Фелтон в фильме "Гарри Поттер" (фото: Кинориум) Том Фелтон в фильме "Гарри Поттер" (фото: Кинориум)

Но вместе с этим у молодого таланта были и первые ненавистники, которые серьезно воспринимали события "поттерианы" и переносили их в реальную жизнь. Некоторые из детей даже откровенно боялись парня и проявляли к нему свою агрессию, когда тот появлялся на премьерах.

Это, по словам Тома, его одновременно и развлекало, и расстраивало. Со временем, по мере взросления героев и их фанов, отношение, конечно, изменилось, и Фелтона начали воспринимать более позитивно.

Также актер сыграл в фильме "Анна и король", где ему досталась роль юного сына Джоди Фостер. Лента вышла в 1999 году, и в этом проекте британец тоже довольно успешно продемонстрировал на экране характер мальчишки-сорванца.

Том Фелтон в фильме "Анна и король" (фото: Кинориум)

Увлечения Тома Фелтона

Кроме актерства, Том занимается музыкой. С детства он пел в хорах. В 2008 году вышел первый альбом звезды "Time well spent", а через несколько месяцев была выпущена его вторая работа - "All I need". Он активно продвигает свое творчество и даже выкладывает ролики, где играет на гитаре, на YouTube.

Еще в списке его увлечений - рыбалка. Том в свое время заявлял о том, что актерское будущее не так сильно привлекает его, как профессиональное занятие рыбалкой. Но после выхода фильма "Гарри Поттер и принц Полукровка" Фелтон таки признал, что рыбалка останется только в списке его хобби.

Немалое количество времени Том уделяет и разным активностям: он играет в футбол, конькобежным спортом, баскетболом, плаванием и теннисом.

Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton) Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton) Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton) Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton)

Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton) Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton) Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton)

Поддержка Украины

В начале полномасштабной российской агрессии против Украины Том оказался в числе тех мировых знаменитостей, кто поддержал нашу страну. В своем Instagram он оставлял ссылку на страницу Razom For Ukraine, организацию, которая занимается финансовой поддержкой пострадавших от войны украинцев.

Кроме того, Фелтон публиковал еще несколько постов, которые демонстрировали его неравнодушие к Украине.