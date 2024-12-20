Как сегодня выглядит Джиллиан Андерсон - звезда "Секретных материалов", которая поддерживает Украину

Карьера Джиллиан Андерсон

В детстве будущая звезда хотела стать морским биологом, а в подростковом возрасте присоединилась к панк-движению и начала на этом фоне убегать из дома. В 16 лет девушка отправилась в Лондон, где прожила следующие несколько лет. А вернувшись в родительский дом, закончила школу и актерский отдел университета.

После нескольких лет жизни в Нью-Йорке она перебралась в Голливуд, работала некоторое время официанткой, а свою актерскую карьеру начала пьесой Алана Эйкборна "Друзья, которых нет".

Дебют Джиллиан на экране произошел в 1992 году - в ленте "Перевоплощение". В том же году она переехала в Лос-Анджелес. После года без работы в кино ей досталась второстепенная роль в молодежном сериале "Класс 96". А впоследствии она получила роль в сериале "Секретные материалы".

Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Актриса согласилась на кастинг, поскольку была очень заинтересована личностью главной героини, которая была сильной, независимой, умной специалисткой. А автор идеи Крис Картер настоял именно на ее кандидатуре.

Селебрити не ошиблась, поскольку образ Дейны Скалли принес ей мировую славу и сделал одним из символов ее времени. Она получила за эту работу ряд престижных наград, в числе которых "Эмми", "Золотой глобус", а также две премии Гильдии киноактеров США.

Параллельно со съемками в культовом сериале, актриса также снималась в фильмах "Адское такси", "Могучий", "Секретные материалы: Борьба за будущее", а также сыграла главную роль в экранизации романа Эдит Уортон "Дом радости", за которую тоже получила награды.

Джиллиан Андерсон в сериале "Секретные материалы" (фото: Кинорум) Джиллиан Андерсон в сериале "Секретные материалы" (фото: Кинорум) Джиллиан Андерсон в сериале "Секретные материалы" (фото: Кинорум)

Личная жизнь Джиллиан Андерсон

В сентябре 1993 года, во время съёмок в "Секретных материалах" она познакомилась с постановщиком сериала Клайдом Клотцом, за которого вышла замуж. Через год у пары родилась дочь Пайпер.

После развода с Клайдом Клотцом в 1997 году Джиллиан Андерсон вышла замуж за Джулиана Озанна, с которым была в официальном браке с 2004 по 2007 годы. С 2006 года звезда находится в отношениях с Марком Гриффитсом, от которого родила двух сыновей - Оскара и Феликса (в 2006 и 2008 годах).

Джиллиан Андерсон воспитывает троих детей (фото: instagram.com/gilliana)

Джиллиан Андерсон поддерживает Украину

Мировая знаменитость присоединилась к благотворительному аукциону от организации War Child UK, которая поддерживает пострадавших украинских детей. Актриса призвала фанов присоединиться к донатам и поддерживать маленьких украинцев.

"Бомбы падают на детей в Украине. Я была там и видела собственными глазами, как война разрывает маленькие жизни на части. Они голодны, они мерзнут, они отчаянно нуждаются в безопасности. Поэтому я прошу вас зайти сегодня за сайт War Child ("Дети войны") и задонатить всего пять фунтов", - говорила в своем обращении Джиллиан.

Поэтому, можно понять, что Андерсон относится к тем звездам, которые используют мировую популярность для того, чтобы помочь нашей стране и еще раз напомнить о полномасштабной российской агрессии, которая продолжается.

Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Фильмография знаменитости

Фильмография Джиллиан Андерсон выглядит следующим образом: "Перевоплощение", "Класс '96", "Секретные материалы", "Перезагрузка", "Голливудский квадрат", "Симпсоны", "Адское такси", "Великан", "Могучий кельт", "Сексуальное образование" и ряд других кинопроектов.

Кроме актерства, как уже отмечалось выше, американка занимается также писательством и благотворительной деятельностью.

Андерсон сыграла Маргарет Тэтчер в сериале "Корона" (фото: instagram.com/gilliana)

Соцсети актрисы

Андерсон является активной пользовательницей соцсетей. За ее страницей в Instagram следят почти 3,5 миллиона пользователей. В блоге можно найти личные кадры селебрити, советы по уходу за собой, новости, касающиеся ее писательской работы, яркие луки, в которых предстает актриса, а также снимки с коллегами или уютные домашние фото.

Кадры из соцсетей Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Кадры из соцсетей Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana) Кадры из соцсетей Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana) Кадры из соцсетей Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana) Кадры из соцсетей Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)