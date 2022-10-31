Как жарить на сковороде без масла, чтобы было вкусно, экономно и полезно

Правильно выберите сковороду

На керамических сковородках можно готовить без растительного масла как овощи, так и мясо, однако есть один существенный недостаток. Зажарить продукты до хрустящей корочки на керамике не получится.

Чугунные сковороды-гриль – отличный выбор, если вы планируете жарить стейк или мясные котлеты. Преимуществом такой сковороды является то, что жидкость из нее не улетучивается, и все соки остаются внутри мяса.

На тефлоновых сковородках можно жарить как овощи, так и мясо без масла. Минусом сковородки с антипригарным покрытием является то, что при неправильном уходе она теряет свои свойства.

Накройте крышкой

В толстостенных сковородах вы можете готовить продукты в своем соку. Вам не нужно будет добавлять масло, но во избежание лишнего испарения жидкости вам лучше накрыть сковороду крышкой.

Конечно, еда при этом получится скорее тушеной, чем жареной, но зато пользы от нее в разы больше.

Выстелите дно пергаментом

Вырежьте из пергамента круг, имеющий такой же диаметр, что и днище сковородки. Этот кружок следует уложить внутрь посуды, а поверх бумаги выкладывать мясные ингредиенты.

Далее жарьте, как обычно. Пергамент впитает излишки жира и не даст продуктам прилипнуть к днищу.