Звезда трилогии "50 оттенков серого" Джейми Дорнан попал в больницу из-за нападения гусениц: что известно
Джейми Дорнан попал в больницу с подозрением сердечного приступа из-за токсичных гусениц.
Подробно об этом говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Page Six.
Что произошло с Джейми Дорнаном
Актер, сыгравший роль Кристиана Грея в трилогии "50 оттенков серого" вместе со своим другом журналистом Гордоном Смартом во время отдыха в Португалии наткнулся на опасных гусениц, вызвавших онемение конечностей и симптомы сердечного приступа.
Оба друга почувствовали симптомы после игры в гольф. Первоначальные опасения указывали на потенциальный сердечный приступ. Эти симптомы определил Смарт, поскольку является сыном врача общей практики.
Однако вскоре выяснилось, что их симптомы не имеют ничего общего с сердечным приступом. Такое состояние спровоцировало контакт мужчин с токсичными гусеницами на поле для гольфа.
Джейми Дорнан попал в больницу (фото: instagram.com/jamiedornan)
Во время игры Гордон и Джейми, сами того не подозревая, затронули токсичных гусениц, известных как "Мохнатые процессионные гусеницы".
Эти существа славятся своей токсичностью и способностью вызывать серьезные реакции у людей и животных. Их яд может вызвать симптомы сердечного приступа у людей, аллергическую реакцию, раздражать кожу, глаза и горло, а также приводят к смерти собак.
Пока с мужчинами все хорошо, но отголоски этой ситуации точно заставят их быть более осмотрительными в новых местах и осторожно обращаться с растениями, паразитами и вообще с неизвестными явлениями природы, ведь имеют неприятный опыт.
Нужно отметить, что на самом деле Смарту и Дорнану удалось избежать потенциально смертельной встречи с опасными существами.
Как выглядят гусеницы, спровоцировавшие симптомы сердечного приступа у актера (фото: Wikipedia)
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