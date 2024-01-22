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Звезда трилогии "50 оттенков серого" Джейми Дорнан попал в больницу из-за нападения гусениц: что известно

Понедельник 22 января 2024 17:19
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Звезда трилогии "50 оттенков серого" Джейми Дорнан попал в больницу из-за нападения гусениц: что известно Джейми Дорнан (фото: instagram.com/jamiedornan)
Автор: Юлия Любченко

Джейми Дорнан попал в больницу с подозрением сердечного приступа из-за токсичных гусениц.

Подробно об этом говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Page Six.

Что произошло с Джейми Дорнаном

Актер, сыгравший роль Кристиана Грея в трилогии "50 оттенков серого" вместе со своим другом журналистом Гордоном Смартом во время отдыха в Португалии наткнулся на опасных гусениц, вызвавших онемение конечностей и симптомы сердечного приступа.

Оба друга почувствовали симптомы после игры в гольф. Первоначальные опасения указывали на потенциальный сердечный приступ. Эти симптомы определил Смарт, поскольку является сыном врача общей практики.

Однако вскоре выяснилось, что их симптомы не имеют ничего общего с сердечным приступом. Такое состояние спровоцировало контакт мужчин с токсичными гусеницами на поле для гольфа.

Звезда трилогии &quot;50 оттенков серого&quot; Джейми Дорнан попал в больницу из-за нападения гусениц: что известно

Джейми Дорнан попал в больницу (фото: instagram.com/jamiedornan)

Во время игры Гордон и Джейми, сами того не подозревая, затронули токсичных гусениц, известных как "Мохнатые процессионные гусеницы".

Эти существа славятся своей токсичностью и способностью вызывать серьезные реакции у людей и животных. Их яд может вызвать симптомы сердечного приступа у людей, аллергическую реакцию, раздражать кожу, глаза и горло, а также приводят к смерти собак.

Пока с мужчинами все хорошо, но отголоски этой ситуации точно заставят их быть более осмотрительными в новых местах и осторожно обращаться с растениями, паразитами и вообще с неизвестными явлениями природы, ведь имеют неприятный опыт.

Нужно отметить, что на самом деле Смарту и Дорнану удалось избежать потенциально смертельной встречи с опасными существами.

Звезда трилогии &quot;50 оттенков серого&quot; Джейми Дорнан попал в больницу из-за нападения гусениц: что известно

Как выглядят гусеницы, спровоцировавшие симптомы сердечного приступа у актера (фото: Wikipedia)

Ранее мы рассказывали о том, что Маша Ефросинина попала в больницу.

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