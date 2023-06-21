Как складывать вещи в чемодан, чтобы и багаж закрылся, и все необходимое влезло: крутой лайфхак

Собираясь в поездку или путешествие, вы можете столкнуться с тем, что все необходимые вещи просто не влезают в чемодан. Однако не стоит сбрасывать все как-нибудь и брать дополнительные сумки.
На сайте Express.co.uk рассказали, как правильно упаковывать чемодан, чтобы влезло все и даже больше.
Чаще вещи, а именно одежду в чемодан складывают скручивая. Таким образом она занимает мало места и компактно расположена во всем чемодане.
Минусом такого метода является то, что после дороги одежду нужно гладить. Ведь скрученная в несколько раз, она будет выглядеть непрезентабельно. Так что надеть что-то сразу и идти по делам в новом городе вам не удастся.
Эксперты советуют делать это так же, как вы складываете одежду в шкаф. В чемодане она будет занимать столько же места, если бы вы ее скрутили.
В качестве альтернативы вы можете использовать специальные упаковочные пакеты для одежды. Они также компактно лягут в ваш чемодан, а одежда будет выглядеть значительно лучше.
Упаковочные пакеты для одежды в чемодан (фото: express.co.uk)
Если вы путешествуете на самолете, то не сможете везти весь багаж с собой. После приземления перед вами будет стоять задача - найти свои вещи в куче других.
Для того чтобы этот процесс был значительно легче, отметьте чемодан чем-то ярким. Это может быть лента, наклейка, чехол на чемодан. По крайней мере, так вам не придется тратить кучу времени, ища свой багаж.
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