Как складывать вещи в чемодан, чтобы и багаж закрылся, и все необходимое влезло: крутой лайфхак

Популярный метод не работает

Чаще вещи, а именно одежду в чемодан складывают скручивая. Таким образом она занимает мало места и компактно расположена во всем чемодане.

Минусом такого метода является то, что после дороги одежду нужно гладить. Ведь скрученная в несколько раз, она будет выглядеть непрезентабельно. Так что надеть что-то сразу и идти по делам в новом городе вам не удастся.

А как тогда складывать одежду?

Эксперты советуют делать это так же, как вы складываете одежду в шкаф. В чемодане она будет занимать столько же места, если бы вы ее скрутили.

В качестве альтернативы вы можете использовать специальные упаковочные пакеты для одежды. Они также компактно лягут в ваш чемодан, а одежда будет выглядеть значительно лучше.

Упаковочные пакеты для одежды в чемодан (фото: express.co.uk)

Как не потерять свой чемодан в аэропорту

Если вы путешествуете на самолете, то не сможете везти весь багаж с собой. После приземления перед вами будет стоять задача - найти свои вещи в куче других.

Для того чтобы этот процесс был значительно легче, отметьте чемодан чем-то ярким. Это может быть лента, наклейка, чехол на чемодан. По крайней мере, так вам не придется тратить кучу времени, ища свой багаж.