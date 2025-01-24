Как сказать "бабушка" на украинском правильно: подборка самых теплых вариантов

Очень часто в быту мы слышим слово "бабушка", которое, хоть и стало привычным для многих украинцев, является суржиком.

Вы неоднократно могли слышать такие фразы: "Моя бабушка найкраща", "Мені бабушка приготувала на обід смачний супчик","Моя бабушка любить дивитися серіали", або навіть "Якась бабушка продавала квіти біля нашого будинку, то я всі букети в неї купила". Однако, если вы хотите использовать хороший и красивый украинский язык, стоит отказаться от этого варианта.

На самом деле в украинском языке существует множество прекрасных слов, заменяющих слово "бабушка". Одним из самых распространенных вариантов является "бабуся" - более нежная форма от "баба".

В словаре украинского языка можно найти такое объяснение: "бабуся - это ласкательный вариант слова баба". Употребляя "бабуся", вы выражаете не только уважение, но и теплоту, нежность в отношении к этому дорогому человеку.

"- Чи воли, бабусю, говорять?.. - питає Чіпка в Оришки" (Панас Мирний, 1954),

"Взяла зілля, поклонилась: - Спасибі, бабусю!" (Тарас Шевченко, 1951).

Еще одним вариантом является слово "баба". Это слово тоже вполне допустимо, и в толковом словаре можно найти значение: "баба - мать отца или матери" или "старая женщина". Однако по сравнению с "бабусею", оно может иметь менее мягкий оттенок.

"Був собі дід та баба. З давнього давна, у гаї над ставом, Удвох собі на хуторі жили" (Тарас Шевченко, 1951),

"Баба глянула на Горпину, і в старих очах заграв жаль" (Панас Мирний, 1954).

Однако на этом не стоит останавливаться, ведь украинский язык предлагает и другие благозвучные варианты.

Например, можно использовать такие слова, как: бабка, бабунця, бабуня, бабусенька, бабусечка, бабця.

Каждое из них имеет свой уникальный оттенок и может стать отличным способом выразить свою любовь и уважение к бабушке.