Как скачать музыку на iPhone: 5 простых и бесплатных способов

Несмотря на наличие огромного количества сервисов, которые позволяют слушать музыку онлайн, многие люди до сих пор предпочитают скачивать аудиофайлы. В некоторые моменты это удобно, особенно если нет возможности подключиться к интернету. Если с Android все более-менее понятно, то вопрос, как скинуть музыку на iPhone, весьма распространен.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт компании AppGeeker, которая занимается разработкой программного обеспечения.
Пользователи Apple Music могут загружать песни на iPhone прямо через Интернет. Используя свой Apple ID, вы можете оформить платную подписку в приложении, чтобы загружать музыку для воспроизведения в автономном режиме в программе.
Однако помните, что вы не сможете слушать музыку, загруженную на ваш iPhone, когда истечет срок действия подписки Apple Music.
Как загрузить музыку на iPhone из Apple Music
Загрузите музыку прямо на iPhone в Apple Music (фото: AppGeeker)
Если вы хотите, чтобы Apple Music автоматически загружало каждую песню, которую вы добавляете на свой iPhone, перейдите в "Настройки", затем "Музыка" и включите "Автоматические загрузки".
Если на ваш компьютер загружена музыка, есть возможность перенести ее на iPhone с помощью iTunes. Кроме того, вы можете загрузить музыку на iPhone без iTunes, запустив эффективный инструмент передачи данных iOS.
Использование передачи данных iPhone может добавить в вашу музыкальную библиотеку музыку с компьютера. Функция может похвастаться широкой совместимостью с различными музыкальными файлами и форматами, поддерживаемыми iOS, а его удобный интерфейс обеспечивает простой процесс загрузки.
Кроме того, он не только позволяет загружать песни на iPhone непосредственно с вашего компьютера, но также может передавать музыку на с iPad, iPod или старого iPhone.
Как загружать музыку на iPhone без iTunes с вашего ПК или Mac
Как загружать музыку без iTunes с ПК или Mac (фото: AppGeeker)
Выбранные музыкальные файлы будут добавлены непосредственно в приложение. После этого вы сможете воспроизводить эти песни даже без подключения к Интернету.
Этот процесс относительно прост. Однако важно отметить, что этот метод приведет к удалению всех существующих песен на вашем iPhone. Элементы, которые вы добавляете из iTunes, полностью заменят вашу текущую музыкальную библиотеку после синхронизации музыки из iTunes на iPhone.
Как бесплатно загружать песни на iPhone с помощью iTunes
Вы можете синхронизировать всю музыкальную библиотеку iTunes или некоторые определенные плейлисты или альбомы.
Как загружать песни на iPhone с помощью iTunes (фото: AppGeeker)
Совет: Если появится уведомление, выберите "Синхронизировать и заменить". После этого музыка вашего iPhone будет заменена недавно синхронизированными песнями из библиотеки iTunes.
Получите доступ к загрузкам музыки в разделе "Музыка iPhone", "Библиотека" и "Песни" для прослушивания в автономном режиме.
Есть также несколько полезных онлайн-загрузчиков, которые позволяют загружать музыку для iPhone с таких веб-сайтов, как YouTube или других потоковых платформ.
Например, вы можете использовать загрузчик YouTube в MP3, чтобы бесплатно извлечь музыку, которую хотите загрузить, а затем перенести ее на iPhone с помощью iPhone Data Transfer или iTunes.
Облачное хранилище - еще один вариант, который стоит рассмотреть для бесплатной загрузки песен на iPhone. Но сначала убедитесь, что у вас достаточно места в облаке для музыки.
iCloud - это облачный сервис, поддерживаемый Apple. Первоначально предлагается 5 ГБ бесплатного облачного пространства, которое используется всеми вашими устройствами Apple. iCloud также может предложить дополнительное хранилище, если вы купите на премиум-план.
iCloud Drive (фото: AppGeeker)
Ограничения: Загруженную музыку можно воспроизводить только в приложении "Файлы".
Читайте также, как найти музыку из фильма или видео на YouTube.
А еще у нас есть материал о том, как найти песню, если не знаешь ее название.