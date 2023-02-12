Как быстро сбить высокое давление: кардиолог назвала действенные способы и лекарства

Внезапное повышение давления, или гипертонический криз, - угрожающее состояние, нуждающееся в неотложной помощи, но пока ждете врачей, можно помочь себе действенными способами или "правильными" лекарствами.

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Что такое гипертонический криз и у кого он возникает чаще всего

Это внезапное сильное повышение АД, которое чаще всего сопровождается симптомами со стороны органов-мишеней (мозга, сердца, почек, глаз) или вегетативной нервной системы.

Чаще возникает у гипертоников или у тех, кто имеет сопутствующие заболевания (диабет, болезни почек и т. д.). Но может начаться и на фоне стресса.

Гипертонический криз бывает осложненный и неосложненный:

При неосложненном пациент может испытывать тахикардию, головокружение, головную боль, тревогу. Такое состояние менее опасно и обычно не нуждается в госпитализации.

При усложненном: самочувствие сильно ухудшается. Могут появиться боли в сердце, "мушки" перед глазами, одышка, тошнота, тахикардия, головная боль, потливость.

Осложненное гипертоническое состояние очень опасно, в этом случае нужно вызвать скорую.

Что делать, если у вас повысилось давление? ‍

Лягте или займите полусидячее положение.

Откройте окно и отпустите свежий воздух.

Если у вас диагностирована гипертония – примите свой препарат.

Если скачок давления невелик, можно опустить ноги на 10-15 минут в горячую воду, чтобы расширить сосуды.

Измеряйте давление каждые 10-15 минут.

Если же давление поднялось до 180 или выше и самочувствие резко ухудшилось – вызывайте врача!

Действующие препараты, которые можно принять для снижения давления при гипертоническом кризе

Nifedipine (Фармадипин, Нифедипин, Коринфар)

Бывает в дозировках 10, 20, 40 мг. Препарат уменьшает спазм и расширяет коронарные и периферические (в основном артериальные) артерии сосуда, снижает артериальное давление.

Начинает действовать, то есть снижать АД через 20 минут, длительность клинического эффекта 4-6 часов.

Для быстрого снижения давления – 10-20 мг под язык, можно 2 раза в сутки.

Максимальная суточная доза – 180 мг.

Captopril (Каптоприл)

Бывает в дозировках 25, 50 мг. Препарат расширяя сосуды снижает АД.

Для быстрого эффекта – 25-50 мг под язык, можно 3 раза в сутки.

Максимальная доза в сутки – 100 мг.

Captopril + Hydrochlorothiazide (Каптопресс)

Дозировка 25/12,5 мг, 50/25 мг. Быстро снижает АД.

Для быстрого действия – 1/2-1 таблетка под язык, можно 2-3 раза в сутки.

Максимальная доза в сутки каптоприла – 100 мг, гидрохлортиазида – 50 мг.

Лишь приема этого лекарства недостаточно!

Вышеназванные препараты помогут снизить давление, но на непродолжительное время.

Их вы можете применить самостоятельно и до приезда скорой. Но не пейте все подряд в больших дозах, ведь раньше, чем через 15 минут таблетка не собьет давление, ибо низкое давление может быть не менее опасно, чем высокое.

Не забудьте как можно скорее записаться к кардиологу на дообследование и подбор препаратов от давления на постоянной основе (нужны ли они вам, может знать только врач).

Помните, что сбивающее давление соседке, необязательно поможет вам.

Измеряйте давление, следите за своей динамикой.