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Как быстро отварить свеклу: этот секретный ингредиент позволит ей долго не портиться

Как быстро отварить свеклу, чтобы она не портилась (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Отварная свекла очень полезна и служит отличным дополнением к различным блюдам, а также к салатам. Еще многие кулинары отваривают свеклу, натирают на терке и хранят в морозильной камере.

Как быстро отварить свеклу и что нужно добавить, чтобы овощ долго не испортился - читайте в материале Styler.

Как быстро отварить свеклу

Микроволновка. Тщательно моем овощи, очищаем от кожуры и разрезаем пополам или на 4 части. Помещаем в пакет для запекания, который завязываем и делаем небольшие дырочки в пакете ножом - чтобы выходил пар. Ставим в микроволновку на 10 минут.

Духовка. Моем овощи, заворачиваем в фольгу, ставим на противень и отправляем на 40 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Мультиварка. Моем овощи, складываем в чашу мультиварки, заливаем горячей водой. Ставим программу на 10 минут.

Варим на огне. Моем овощи, кладем в кастрюлю, заливаем кипятком и ставим на огонь. Воды должно быть много, а огонь - сильным. Через 30-40 минут свекла будет готова. Потом помещаем в холодную воду, чтобы легче было чистить.

Что добавить в воду

Чтобы отварная свекла дольше лежала в холодильнике и сохранила все свои вкусовые качества, добавьте в воду немного лимонной кислоты - достаточно будет щепотки, в самом конце приготовления.

Если лимонной кислоты нет под руками, используйте альтернативные средства - 3-4 капли сока лимона или столько же уксуса. Это не только убережет овощи от порчи, но и придаст яркий цвет.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как быстро отварить морковь.

А еще писали о том, какие способы помогут приготовить картофель очень быстро.

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