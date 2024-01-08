Как быстро отрастить волосы? 6 шагов к густой и пышной шевелюре

Делайте массаж головы. Это поможет стимулировать волосяные фолликулы, что запустит процесс роста. Делайте массаж каждый день, вы справитесь с этим самостоятельно. Кончиками пальцев "рисуйте" на голове круги, стараясь затрагивать каждый участок кожи.

Используйте для ухода за волосами натуральные средства. Откажитесь от агрессивных средств, которые лишь "убивают" волосы химией. Вместо этого выбирайте шампуни, бальзамы и маски, которые содержат алоэ, масло ши и жожоба.

Секрет ухода за волосами (фото: freepik.com)

Не забывайте о масках и отшелушивании кожи головы. Для роста волос недостаточно мыть их шампунем. Кожу нужно очищать от грязи и жира, с этим справляются специальные скрабы. Также волосы нужно напитывать полезными веществами, для этого подберите хорошую маску.

Смените наволочку. Эксперты советуют спать на шелке или атласе. Наволочки из таких тканей не дают волосам путаться и ломаться. А потому если вы стремитесь к длинной шевелюре, откажитесь от обычного постельного белья.

Как отрастить волосы (фото: freepik.com)

Не пропускайте стрижки. Многие думают, что волосы не нужно стричь. Однако если вы не будете избавляться от сухих кончиков, волосы начнут расти медленнее. Стрижка дает волосам легкость и силы.

Начните принимать витамины. Если вы замечаете, что волосы стали расти очень медленно, задумайтесь о коллагене и биотине. Проконсультируйтесь с вашим врачом и узнайте, нужно ли вам принимать витамины.