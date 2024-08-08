Как быстро удалить ненужное приложение на смартфонах Android: 3 эффективных способа

Удаление приложения через настройки

Вы можете удалить практически любое приложение со своего телефона через приложение "Настройки". Для этого откройте "Настройки" на телефоне, затем нажмите "Приложения". Здесь коснитесь "Все приложения", затем найдите приложение, которое хотите удалить.

Найдя его, нажмите на него, затем "Удалить" и "ОК". Повторите этот шаг для любого приложения, которое хотите удалить с Android.

Удаляйте приложения через настройки (фото: Lifechaker)

Удаление приложения через Play Store

На самом деле есть два способа удалить приложения из Play Store. Первый - открыть Play Store, затем найти приложение, которое хотите удалить. Нажмите на список приложения в Play Store, затем коснитесь "Удалить".

Кроме того, откройте Play Store, затем нажмите на свой профиль. Нажмите "Управление приложениями и устройством", затем выберите вкладку "Управление". Здесь вы увидите список приложений, установленных на вашем телефоне, которые можно сортировать по недавно обновленным, названию, наиболее часто используемым, наименее используемым или размеру.

Нажмите на флажок рядом с приложением, которое хотите удалить, и вверху появится значок корзины. Нажмите этот значок, чтобы удалить приложение. Вы можете удалить несколько приложений одновременно с помощью этого метода, поэтому он отлично подходит для массовой очистки.

Удаляйте приложения через Play Store (фото: Lifechaker)

Удаление приложения с главного экрана или меню приложений

На главном экране или в меню приложений найдите приложение, которое хотите удалить, и долго нажимайте на его значок. При этом появится возможность удалить приложение с главного экрана, меню приложений или удалить его полностью. Просто перетащите значок приложения на опцию "Удалить", затем нажмите "ОК".

Если у вас телефон Samsung, этот процесс может выглядеть немного иначе. Опять же, найдите приложение, которое хотите удалить, и долго нажимайте на него. Теперь появится всплывающее меню с опцией "Удалить". Нажмите на нее, а затем на "ОК".

Удаляйте приложения через меню приложений или с главного экрана (фото: Lifechaker)