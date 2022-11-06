Как быстро и легко сделать теплый коврик на пол: очень бюджетный вариант

Сделать пушистый и теплый коврик можно из остатков ниток и сетчатой ткани. Сетку можно купить в любом строительном супермаркете, и она стоит недорого. А нитки можете брать любые, какие есть под рукой - шерсть, акрил, вискоза и даже любые искусственные. Можно распустить старые шарфы или свитера.

Из ниток вам нужно сделать помпоны. Вариантов несколько. На уроках труда в школах нас учили делать такие помпоны - два колечка из картона, на который наматываем нитки, потом связываем посредине, затягиваем и разрезаем ножницами.

Можно использовать втулки от туалетной бумаги вместо кружков от картона - помпоны также выйдут пушистые. Важно только одно - все помпоны должны получиться одинакового размера.

Из помпонов можно собрать определенную картинку, а можно разбросать их по поверхности ковра в хаотичном порядке - коврик выйдет веселым.

Скриншоты

Далее вам нужно взять строительную сетку и вырезать необходимый размер для вашего коврика. Это не обязательно должен быть квадрат или прямоугольник. Коврик может быть круглым, овальным, в форме сердца или даже в форме животного.

Скриншоты

Вместо сетки можно использовать плотную ткань - например такую, которой оббивают мебель. Прикрепите все помпоны на вашу поверхность. Можно пришить нитками, использовать вязальный крючок и даже посадить на суперклей.

Если будете использовать суперклей, то будьте осторожны, чтобы сразу не приклеить коврик к полу. Все помпоны нужно размещать близко друг к другу - так коврик будет без щелей.

Скриншоты

Еще можно сделать коврик из старых футболок: