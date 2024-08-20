Как быстро и легко скачать видео из Твиттера на любое устройство: простая инструкция

Почему вы больше не можете скачивать видео с Twitter?

X претерпел множество изменений за последние годы. Многие обнаружили примерно в декабре 2023 года, что обычные инструменты и веб-сайты, которые раньше работали, больше не выполняют прежних функций (если они не были обновлены). Одно из таких изменений, похоже, связано с новым форматом видео MP4.

Можно ли скачивать видео с Twitter?

X не дает вам возможности загружать видео напрямую из своего приложения или веб-сайта, что, вероятно, связано с проблемами авторских прав. Однако ничто не мешает вам использовать инструменты за пределами X для загрузки любых понравившихся вам видео.

Как скачать видео с Twitter на iPhone

Вы можете использовать ярлыки на вашем iPhone для загрузки любого видео с Twitter, без необходимости загружать какие-либо сторонние приложения.

Для начала откройте X и скопируйте ссылку на видео, которое вы хотите скачать. Вы можете найти это в кнопке "Поделиться" или, если вы находитесь в браузере, значок общего доступа.

Затем зайдите в Safari (не Chrome). Вставьте и перейдите по ссылке на Twitter. Нажмите на опции или "..." и вы увидите опцию "Сохранить в файлы". Выберите ее. После сохранения в файлы вам будет предложено дать ему имя.

Наконец, обязательно выберите "Сохранить" в правом верхнем углу. Когда это будет сделано, вы найдете загруженное видео в приложении "Файлы" на вашем iPhone.

Как скачать видео с Twitter на iPhone (фото: Lifehacker)

Как скачать видео с Twitter на Android

На Android нет Safari, поэтому вам понадобится стороннее приложение. Сначала зайдите на X и выберите опцию поделиться. Затем выберите "Копировать ссылку".

В Google Play есть полезное приложение под названием TwiTake. Откройте приложение, и оно автоматически предложит вам загрузить видео. Просто нажмите "Скачать", и видео появится на вашем телефоне. Если вы не cможете его найти, оно будет в “Настройки”, “Хранилище” и “Видео”.

Как скачать видео с Twitter на Android (фото: Lifehacker)

Как сохранить видео с Twitter на ПК или Mac

Когда вы видите интересное видео на своем компьютере, обратитесь к Twitter Video Downloader. Сначала скопируйте ссылку на любой твит, содержащий видео. Затем вставьте его на сайт Twitter Video Downloader и выберите желаемое разрешение для загрузки видео.

Нажмите кнопку загрузки. Должна открыться новая вкладка с выбранным вами видео. Щелкните правой кнопкой мыши или выберите три точки, и вы увидите опцию, которая сможет сохранить его на ваш компьютер. Видео будет находиться в папке загрузок по умолчанию или там, куда вы отправляете загруженные видео на свой компьютер.

Как сохранить видео с Twitter на ПК или Mac (фото: Lifehacker)