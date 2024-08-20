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Как быстро и легко скачать видео из Твиттера на любое устройство: простая инструкция

Вы можете сохранять любимые видео на X для просмотра офлайн (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Вы не можете листать X (Twitter), не наткнувшись на одно-два интересных видео. Хотя официальное приложение X не позволяет загружать видео, есть несколько способов сделать это, независимо от того, используете ли вы Android, iOS, Mac или ПК.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

Почему вы больше не можете скачивать видео с Twitter? 

X претерпел множество изменений за последние годы. Многие обнаружили примерно в декабре 2023 года, что обычные инструменты и веб-сайты, которые раньше работали, больше не выполняют прежних функций (если они не были обновлены). Одно из таких изменений, похоже, связано с новым форматом видео MP4. 

Можно ли скачивать видео с Twitter? 

X не дает вам возможности загружать видео напрямую из своего приложения или веб-сайта, что, вероятно, связано с проблемами авторских прав. Однако ничто не мешает вам использовать инструменты за пределами X для загрузки любых понравившихся вам видео. 

Как скачать видео с Twitter на iPhone  

Вы можете использовать ярлыки на вашем iPhone для загрузки любого видео с Twitter, без необходимости загружать какие-либо сторонние приложения.  

Для начала откройте X и скопируйте ссылку на видео, которое вы хотите скачать. Вы можете найти это в кнопке "Поделиться" или, если вы находитесь в браузере, значок общего доступа.  

Затем зайдите в Safari (не Chrome). Вставьте и перейдите по ссылке на Twitter. Нажмите на опции или "..." и вы увидите опцию "Сохранить в файлы". Выберите ее. После сохранения в файлы вам будет предложено дать ему имя.  

Наконец, обязательно выберите "Сохранить" в правом верхнем углу. Когда это будет сделано, вы найдете загруженное видео в приложении "Файлы" на вашем iPhone. 

Как скачать видео с Twitter на iPhone (фото: Lifehacker) 

Как скачать видео с Twitter на Android  

На Android нет Safari, поэтому вам понадобится стороннее приложение. Сначала зайдите на X и выберите опцию поделиться. Затем выберите "Копировать ссылку".  

В Google Play есть полезное приложение под названием TwiTake. Откройте приложение, и оно автоматически предложит вам загрузить видео. Просто нажмите "Скачать", и видео появится на вашем телефоне. Если вы не cможете его найти, оно будет в “Настройки”, “Хранилище” и “Видео”. 

Как скачать видео с Twitter на Android (фото: Lifehacker) 

Как сохранить видео с Twitter на ПК или Mac  

Когда вы видите интересное видео на своем компьютере, обратитесь к Twitter Video Downloader. Сначала скопируйте ссылку на любой твит, содержащий видео. Затем вставьте его на сайт Twitter Video Downloader и выберите желаемое разрешение для загрузки видео.  

Нажмите кнопку загрузки. Должна открыться новая вкладка с выбранным вами видео. Щелкните правой кнопкой мыши или выберите три точки, и вы увидите опцию, которая сможет сохранить его на ваш компьютер. Видео будет находиться в папке загрузок по умолчанию или там, куда вы отправляете загруженные видео на свой компьютер. 

Как сохранить видео с Twitter на ПК или Mac (фото: Lifehacker) 

Напомним, что приложение Threads, которое считается главным конкурентом Twitter, получило новые функции.

А еще у нас есть материал про 10 лучших приложений для улучшения видео на iPhone и Android.

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