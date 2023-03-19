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Как быстро разварить горох на пюре или суп без предварительного замачивания: очень простой способ

Как быстро разварить горох для супа или пюре (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороховый суп и пюре - одно из любимых лакомств у многих украинцев. Однако у некоторых кулинаров есть проблема с превращением гороха в мягкую консистенцию. В ход идут разные лайфхаки - от предварительного замачивания на ночь до использования соды.

Однако есть простые способы, которые помогут приготовить вкусное блюдо очень быстро. Какие именно - читайте в материале ниже.

Как правильно варить горох

Перед варкой горох необходимо хорошо промыть. Далее очень важно, чтобы при закипании вода в кастрюле была на одном уровне с горохом или едва его покрывала.

Убавляем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и варим около 15 минут. Когда часть воды выпарится, вливаем в кастрюлю ледяную воду. Воды должно быть ровно столько, чтобы она просто покрыла горох.

Варим еще 15 минут под закрытой крышкой, а потом снова добавляем немного ледяной. Процедуру можно повторить еще несколько раз - до полного размягчения гороха.

На два стакана гороха вам понадобится трижды долить воду. В целом на варку гороха до консистенции пюре у вас уйдет около часа. Самое важное - каждый раз вода должна едва покрывать горох в кастрюле.

А как сварить суп?

Когда будете доливать воду в третий раз, вместе с водой добавьте в кастрюлю очищенный и порезанный крупными кусками картофель. Пока картофель с горохом будут вариться, обжарьте на сковороде лук.

Потом достаньте из кастрюли картофель, разомните его вилкой и снова отправляйте в суп. Потом хорошо перемешайте, добавьте лук, специи, соль и в последний раз добавьте немного воды. Через 15 минут ваше блюдо будет готовым.

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