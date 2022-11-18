Как быстро распознать манипулятора: 5 громких сигналов, что стоит прекратить общение немедленно

Вы чувствуете вину

Вина - один из главных признаков того, что вами пытаются манипулировать. Вы ничего не сделали или сделали что-то, что посчитали правильным, но после разговора внезапно начали чувствовать вину - рядом манипулятор.

Если во время общения вы чувствуете, что вам давят на жалость или провоцируют на обострение чувства вины из-за любой жизненной оплошности, то все это указывает на то, что вами пытаются манипулировать.

Вам пытаются втереться в доверие

Манипуляторы обычно очень искусны в том, как вызвать доверие и заставить вас рассказывать то, чего вы даже не собирались.

Если малознакомый человек с самого начала общения старается делать вам добро - это хорошо, но, если он начинает перегибать палку и слишком навязчиво предлагает помощь, старается угодить вам во всем - это можно расценивать, как попытку втереться в доверие.

Обращайте внимание в такой ситуации на истории этого человека о себе. Токсичные люди могут рассказывать истории из жизни о том, какие они хорошие, смелые, добрые и благородные. И это никто не ценит.

Провокация

Один из любимых методов манипулятора. Они часто желают вывести свою жертву из равновесия, так как в таком состоянии человек не может контролировать себя, свои действия и свои мысли.

Когда жертва лишена концентрации, ей можно навязать практически все что угодно. Если вас провоцируют на негатив без особой на то причины, то будьте предельно осторожны с этим человеком.

Усталость

После общения с каким-то человеком, вы чувствуете себя так, как будто вагон разгрузили. Биоэнергетики называют манипуляторов вампирами - они вытягивают из нас силы.

Если вы после общения чувствуете нехватку энергии и сил, усталость, апатию и внутреннюю пустоту, то не сомневайтесь - рядом манипулятор. Но не спешите делать вывод только из одной встречи.

Плохое предчувствие

Даже при слабо развитой интуиции и отсутствии дара предвидеть будущее, плохие люди чувствуются за километр. Если вас во время общения посещает какая-то неясная тревога или необоснованный страх, то можете быть уверенны в том, что вы либо абсолютно несовместимы, либо общаетесь с агрессивным и опасным человеком.