Как быстро убрать квартиру, когда гости уже на пороге: 10 действенных лайфхаков

Поставьте таймер

Когда вы знаете, что ваши гости уже в пути, вы захотите быть уверены, что не встретите их с пылесосом или шваброй.

Поэтому установите таймер до прихода гостей и таймеры для уборки каждой нужной комнаты, чтобы обезопасить себя от любых не слишком приятных ситуаций, связанных с уборкой.

Начинайте с того, что привлекает больше внимания

Не стоит терять драгоценное время, пытаясь отполировать все поверхности и почистить все щели. К тому же вряд ли гости будут заглядывать в ваш шкаф или под холодильник - сосредоточьте внимание на наиболее видимых поверхностях.

Уберите декор

Есть куча пылящихся статуэток? Один из вариантов - провести по ним пипидастром, пушистой щеткой на держателе.

Однако, если спасительной щетки нет, лучше не тратить время на мытье или уборку, а осторожно переставить памятные вещи в шкаф.

Приготовьте набор для чистки заранее

Это требует небольшой подготовки заранее, но она будет иметь смысл в долгосрочной перспективе. Создайте у себя дома набор для уборки или станцию для уборки и держите все под рукой.

Когда вы знаете, что вам нужно срочно убрать и вытереть пыль, вы можете взять свой набор и немедленно приступать к работе, не тратя времени на поиски правильного решения для конкретной задачи.

Убирайте в "главных" комнатах

Относитесь к уборке методично и дезинфицируйте свой дом, используя логический процесс. Убирайте комнату за комнатой, начиная с наиболее часто используемых помещений (и мест, посещающих вашими гостями), таких, как гостиная, столовая, кухня и, конечно же, ванная.

Протрите стеклянные и глянцевые поверхности

Чтобы ваш дом выглядел чистым, опрятным и ухоженным, вам нужно сосредоточиться на тех участках, которые оказывают наибольшее влияние.

Особенно важны стеклянные поверхности, например, ключевые окна, зеркала и шкафчики в ванной комнате, а также поверхности на кухне (столешницы, дверцы шкафов и плита/духовка) - или хотя бы протрите загрязненные участки

Бросьте все грязное белье в стиральную машину

Переходя из комнаты в комнату, несите с собой мешок для стирки, чтобы собрать вещи из одежды или текстиля, требующие стирки. Дойдя до ванной, забросьте все это в машину и запустите цикл.

Если ваша стиральная и сушильная машина находится в общей зоне дома или очень шумная, оставьте вещи внутри, но не запускайте цикл, пока не пойдут гости.

Протрите важные поверхности в ванной

Ванная комната - это, пожалуй, самое главное место в вашем доме. Если в нем неприятно пахнет, она выглядит грязной или неприветливой, это может произвести впечатление антисанитарии.

Протрите фурнитуру, уберите загроможденность и, конечно, не забудьте вымыть унитаз. Также повесьте чистые полотенца и убедитесь, что мыло не кончилось.

Положите грязную посуду в посудомоечную машину

Убирая квартиру или дом, не только собирайте белье, но и убирайте посуду, стеклянную посуду и другие кухонные безделушки, которые могли остаться в комнате после завтрака или обеда.

Вернитесь на кухню, положите все это в посудомоечную машину и запустите цикл на случай, если вам понадобятся какие-нибудь предметы.

Пропылесосьте ковры в последнюю очередь

Хотя большинство людей выполняют эту задачу первой, на самом деле лучше подождать до последнего, поскольку вы, скорее всего, неоднократно топтались по своему дому, убирая мусор и прочий беспорядок - что поднимало пыль.

Когда все будет на своих местах, возьмите пылесос и быстренько пропылесосьте пол. Это будет вишенкой на торте, которая обеспечит уют, тепло и, самое главное, чистоту в вашем доме.