Как быстро подать заявление на субсидию всего за 10 минут

Теперь заявление о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива можно подать в три раза быстрее, всего за 10 минут. Это можно сделать на портале "Дия".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.
Вам не нужно загружать множество документов, потому что большинство из них автоматически "подтянется" в систему благодаря обмену данными между реестрами.
Упрощенная процедура обращения за жилищной субсидией доступна в Украине еще с лета 2023 года, и до сих пор ею можно было воспользоваться через вебресурсы Пенсионного фонда Украины или в бумажной форме: обратившись в госорганы лично или по почте.
Сервисом могут воспользоваться те, кто обращается за субсидией впервые или планирует переоформить ее по истечении срока назначения текущей.
Также украинцам напомнили, что обратиться за назначением субсидии можно в любом уголке страны без привязки к месту регистрации.
Не забывайте, что эти ограничения не касаются детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, находящимися на попечении и заботе.
Как мы писали ранее,часть украинцев не получит субсидии в 2024 году.
А мы сообщали, какие пенсионеры в Украине смогут получить 100% скидки на коммуналку.