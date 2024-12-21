Как быстро очистить духовку без химии, используя всего два ингредиента

Духовка - одно из самых сложных мест для чистки, ведь жир и грязь, накапливающиеся на стенах, часто становятся настоящей проблемой. Однако, не обязательно использовать агрессивные химические средства для того, чтобы вернуть ей первоначальный вид.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно применять доступные компоненты для быстрой и безопасной чистки духовки.
Перед тем как начать очистку, важно правильно подготовить духовку. Прежде всего, отключите ее от сети и дайте ей остыть после использования. Во время остывания можно открыть дверцу, чтобы ускорить процесс.
Если духовка была очень грязной, можно попробовать предварительно разогреть ее до 50-60 градусов, чтобы жир и грязь стали мягче и легче поддавались очистке. После этого можете переходить к самому процессу, ведь сода и уксус помогут за короткое время справиться с застарелыми загрязнениями.
Сода - это одно из лучших натуральных очищающих средств, которое поможет избавиться от жирных пятен и нагара в духовке. Для этого нужно смешать пищевую соду с водой до образования пасты, которая будет удобно наноситься на поверхности.
Пропорции: 3 части соды на 1 часть воды - именно так вы получите необходимую консистенцию. Наносить пасту следует на загрязненные места с помощью губки или щетки, равномерно покрывая поверхности.
Оставьте пасту на 15-20 минут, чтобы она успела размягчить грязь и жир, после чего приступайте к очистке.
Уксус - еще один замечательный компонент, который в сочетании с содой образует мощную смесь для борьбы с загрязнениями. После того как паста из соды будет нанесена на духовку, нужно распылить уксус по всем загрязненным участкам.
Реакция уксуса с содой создает пену, которая помогает отделить грязь от поверхности, не используя агрессивных химических веществ. Уксус также обладает дезинфицирующими свойствами, поэтому после его использования ваша духовка будет не только чистой, но и свежей.
После того, как уксус подействует на загрязнения, можно использовать салфетки или губки для легкого вытирания.
После того как сода и уксус сделали свое дело, можно начать оттирание загрязнений. Используйте влажную губку или тряпку, чтобы аккуратно удалить все остатки пасты и размягченную грязь.
В случае, если часть загрязнений не исчезла с первого раза, можно повторить процедуру и нанести новую порцию пасты на труднодоступные участки. Особое внимание обратите на решетки и дверцу духовки, ведь они часто накапливают больше всего загрязнений.
Чтобы надолго сохранить вашу духовку чистой и безопасной для использования, рекомендуем периодически проводить профилактическую очистку. После каждого использования духовки обязательно давайте ей остыть, а затем протирайте внутренние поверхности от остатков пищи или жира.
Это поможет уменьшить образование нагара и сэкономить время на глубокой очистке. Регулярное использование соды и уксуса для чистки также позволяет поддерживать духовку в отличном состоянии. Кроме того, это экономичный и экологичный способ, который не только эффективно очищает, но и безопасен для вашего здоровья.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Spruce, Apartment Therapy, Sante Plus.