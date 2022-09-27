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Как быстро научить ребенка правильно держать ручку: полезный лайфхак

Фото: Как быстро научить ребенка правильно держать ручку (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Вряд ли ребенок, который только учится писать, может сразу понять, как правильно держать ручку. Родители покупают специальные ручки для письма, чтобы побыстрее приучить чадо к письму, но это не всегда срабатывает.

Как же с помощью копеечного средства научить малыша держать ручку или карандаш удобно и правильно – смотрите ниже в материале Styler.

Для этого нам понадобится:

  • ручка или карандаш,
  • резинка для волос,
  • листочек для писания (рисования),
  • конечно же – ребенок.

Как пользоваться лайфхаком

Наденьте на большой и указательный палец ребенка резинку для волос.

Вставьте в резинку карандаш тупой стороной.

Перекрутите и продвиньте к грифелю.

Теперь ребенок может писать, или рисовать, приучаясь правильно держать карандаш – двумя пальцами, а не тремя, как часто поступают дети, вырабатывая неправильную привычку.

Ранее учителя назвали предметы, которые дети хуже всего воспринимают на дистанционке.

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