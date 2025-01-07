RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Как быстро и легко сканировать документы в WhatsApp на телефоне

WhatsApp теперь имеет встроенную функцию сканирования документов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Сканирование документов стало частью нашей повседневной жизни, и для этого не всегда нужно устанавливать отдельные приложения. WhatsApp теперь предлагает простую и удобную функцию для сканирования документов прямо на телефоне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, специализирующийся на технологиях.

Как сканировать документы в WhatsApp 

Откройте WhatsApp на своем iPhone. Нажмите на иконку "+”, выберите "Документы", а затем нажмите "Отсканировать документ".

По умолчанию WhatsApp автоматически обнаруживает и захватывает документы. Это удобно, если вы сканируете документы одной рукой. В большинстве случаев это работает точно, однако, если вы хотите захватить документ вручную, нажмите на опцию "Авто" вверху, чтобы переключиться в ручной режим. 

Вы можете отсканировать до 24 страниц, и WhatsApp автоматически преобразует их в PDF. 

Чтобы внести изменения, нажмите на иконку изображения документа. WhatsApp предлагает базовые функции редактирования, такие как обрезка, фильтр, поворот, удаление и возможность заново отсканировать конкретную страницу. 

Когда редактирование будет завершено, нажмите "Готово". 

Чтобы поделиться документом с несколькими контактами, нажмите "Сохранить" и выберите те контакты, с которыми хотите поделиться. 

Вы также можете добавить подпись. На данный момент нет опции переименовать файл документа. По умолчанию документ получает имя, начинающееся со слова WhatsApp. 

Как в WhatsApp сканировать документы (фото: Technology Personalized)

Стоит отметить, что функция сканирования документов в настоящее время недоступна на Android. Для более опытных пользователей, а также для тех, кто ищет более продвинутые функции, можно попробовать бесплатные приложения для сканирования документов, которые предлагают расширенные возможности и удобный интерфейс. 

Напомним, что WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств.

А еще мы писали про 12 скрытых функций WhatsApp, которые изменят ваше общение с людьми.

Читайте РБК-Украина в Google News
WhatsAppСоветыДокументыПриложение