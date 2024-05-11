Как быстро помочь ребенку после стресса: 4 шага от психолога Фонда Ахметова

Формула называется "ДДД ПП", что помогает запомнить порядок действий. Эти шаги нужно предпринять сразу после попадания ребенка в острую стрессовую ситуацию:

I шаг: Д – прикосновение: Обнимите ребенка или возьмите за руки.

II шаг: Д – действие: Предложите ей потрястись, как щенок; потянуться, как котенок; попрыгать, как зайчик.

III шаг: Д – дыхание. Техника «Свеча и цветок» – попросите представить, что ребенок медленно дует на свечу (выдох через рот). После этого представить, что медленно вдыхает аромат цветка (вдох через нос) и задерживает дыхание. Таких выдохов-вдохов требуется 2-3 цикла. Начинать всегда нужно с выдоха.

IV шаг: ПП – положительное убеждение. Передайте ребенку любое послание в положительном ключе. Например: ты умничка; ты молодец; у тебя получается; я с тобой; как хорошо, что мы вместе; ты есть у меня, а я у тебя; у нас есть защищенное пространство; мы можем погладить нашего котика и т.д.

В конце попросите ребенка или вместе сделайте упражнение "Бабочка". Согните правую руку и положите на левое плечо и наоборот – левую руку на правое. Поочередно каждой рукой легонько похлопываю по плечу, в ритм повторяя: "я великий молодец", "я справляюсь с этой ситуацией".

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" разностороннюю поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше — на сайте Фонда https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam