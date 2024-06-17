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Как похудеть раз и навсегда: тренер раскрыл "правду жизни"

Понедельник 17 июня 2024 09:34
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Как похудеть раз и навсегда: тренер раскрыл "правду жизни" Фото: Украинский тренер рассказал, как похудеть навсегда (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Мечта многих худеющих людей - это удержать вес на долгое время. Возможно ли это сделать?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова тренера Виктора Мандзяка в новом видео на YouTube.

Как удержать вес навсегда?

Для того чтобы удержать результат после похудения - надо навсегда принять для себя такой стиль жизни, который и позволит нам быть в форме долгие годы.

По словам Виктора, абсолютно закономерно, если после похудения человек вернется к старому образу жизни и, конечно, сброшенные килограммы вернутся.

Не нужно воспринимать похудение как временные меры, если вы так поступаете, вы обречены к тому, что вес снова к вам вернется, как только вы вернетесь в сторону старых привычек.

"Для того чтобы удержать результат - надо худеть и обрести такой образ жизни, который вы будете потом поддерживать долгие годы", - сказал Мандзяк.

Напомним, что тренер назвал лайфхаки похудения, о которых вы могли не догадываться.

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