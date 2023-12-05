Как искусственный интеллект работает против Украины в войне

Реалистичные фейки и агитация за "русский мир" с помощью чат-ботов

"Сейчас действительно можно создавать реалистичные фейки и имитировать чужие голоса. Но есть уже программы, которые могут различать, это настоящий голос Залужного, или нет. Программы также определяют фейки и по информации, потому что чат-бот - это специфическая машина, которая определенным образом формулирует фразы, и эти характерные черты чата можно проявить таким же искусственным интеллектом, как и он", - объяснил ученый.

Также Летичевский добавляет, что самая большая опасность для Украины от ИИ - это агитация за "русский мир", которую могут проводить в соцсетях.

"С чат-ботами можно создать много аккаунтов в соцсетях и они будут агитировать людей за определенные политические партии или будут подстрекать к неправомерным действиям. Люди же очень эмоционально спорят, оскорбляют друг друга, а вот чат-бот толерантен, он будет аккуратно навязывать свое мнение. А это уже нападение на демократию", - говорит кибернетик.

Он отмечает, что такие случаи обязательно нужно отслеживать, а также сертифицировать новые разработки на основе ИИ, чтобы они точно были безопасными для использования.

"Это серьезная штука. Поэтому это нужно отслеживать и все сертифицировать, потому что это влияние на общее сознание в соцсетях. Можно перестроить и научить Chat GPT, потому что это доступная технология. И это очень опасно", - отмечает ученый.

Постоянные кибератаки

Еще одна опасность, угрожающая Украине - кибератаки. Наши ученые противодействуют им с помощью разработок на основе ИИ.

"Мы работаем в области кибербезопасности. Искусственный интеллект помогает нам различать атаки на компьютер, сетевую среду. То есть мы изучаем трафик предварительных атак, тренируем нейронную сеть и уже можем определить, что это за атака. Эта разработка дает неплохие результаты. Но хакеры постоянно придумывают новые атаки, с этим тяжело бороться", - добавил кибернетик.

Летичевский отметил, что хакеры могут маскироваться под нормальный трафик, который трудно различать. Однако наши кибернетики используют комбинацию нейронных сетей и дедуктивного обнаружения, чтобы выявить такие атаки.