Как самостоятельно собрать FPV-дрон для ВСУ: инструкция в "Дії"

Собрать FPV-дрон для ВСУ самостоятельно может каждый неравнодушный украинец. Для этого нужно зарегистрироваться на портале "Житомирский дрон" с помощью "Дія.Підпис".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об инициативе и как авторизироваться на платформе.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Дія", платформа "Житомирский дрон".
Управление FPV-дронами осуществляется с помощью функции "вид от первого лица" (на английском аббревиатура FPV расшифровывается как First Person View).
Речь идет о возможности передачи видео в реальном времени с камеры, установленной в передней части БПЛА.
То есть оператор управляет беспилотником с помощью пульта и видит местность вокруг с помощью специальных очков - будто он сидит внутри самого летательного аппарата (подобно пилоту).
Применение FPV-дронов в войне против российских захватчиков существенно помогает Вооруженным силам - сохраняет жизнь наших военных и позволяет прицельно уничтожать врага и дорогостоящую вражескую технику.
Дроны помогают уничтожать врага и приближают Украину к победе (фото: diia.gov.ua)
Недавно веб-портал "Дія" сообщил, что теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для военных.
Для этого нужно авторизироваться на запущенном Житомирским городским советом портале "Житомирский дрон" с помощью "Дія.Підпис".
Уточняется, что эта площадка объединяет инженеров, поставщиков, логистов и донаторов, "чтобы дронов на фронте стало еще больше".
"Благодаря платформе, каждый сможет узнать четкий алгоритм действий и самостоятельно создавать такие БПЛА. Или стать поставщиком запчастей или задонатить на дроны", - объяснили в "Дії".
Отмечается, что жители Житомирской общины смогут также получить 6 тысяч гривен компенсации за собранный дрон.
Логотип платформы (скриншот: dron.zt-rada.gov.ua)
Каждому, кто хочет самостоятельно собрать FPV-дрон, нужно:
"И это все! Если тестирование успешное, дрон поедет на фронт. А вы сможете посмотреть, как ваша "птичка" отработала по враждебным целям", - объяснили в "Дії".
Алгоритм действий (скриншот: dron.zt-rada.gov.ua)
Если вы хотите не собирать дроны, а поставлять для них запчасти, нужно:
"К проекту могут приобщаться другие общины и города - и также частично компенсировать своим жителям стоимость собранного дрона. Для этого на главной странице выберите "Стать партнером проекта", - добавили в "Дії".
Кроме того, платформа позволяет задонатить на дроны без авторизации.
Отметим, что по состоянию на 5 января проект собрал лишь 109 176 грн из 5 000 000 грн запланированных.
Сбор на дроны для ВСУ (скриншот: dron.zt-rada.gov.ua)
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные получат 1 млн FPV-дронов.
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